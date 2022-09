Hadith Najafi, 22 år. Ghazale Chelavi, 32 år. Hanane Kia, 23 år. Mahsa Mogoi, 18 år. Verden Iran De demonstrerte for Mahsa Amini. Det kostet dem livet.

ISTANBUL/OSLO (Aftenposten): For første gang står kvinner i spissen for demonstrasjonene i Iran. Mange har allerede betalt en høy pris.

«Kvinner, liv, frihet!»

De tre ordene er blitt et sentralt kamprop for de iranske demonstrantene. I snart to uker har voldsomme protester herjet i Iran.