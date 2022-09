Russland erklærer seier i «folkeavstemninger» i Ukraina

Det russiskinnsatte lederskapet i de okkuperte ukrainske fylkene Zaporizjzja og Kherson erklærer valgseier i «folkeavstemninger» uten internasjonal legitimitet. Det gjør det mulig for Russland å annektere mer av Ukraina.

Det er de siste dagene blitt avholdt «folkeavstemninger» i de russiskokkuperte områdene i Øst- og Sør-Ukraina.

De sterkt kritiserte folkeavstemningene skal ifølge russiske myndigheter la innbyggerne vurdere om de ønsker at de ukrainske fylkene innlemmes i den russiske føderasjonen.

I Zaporizjzja hevder de Moskva-tro lederne at 93,11 prosent har stemt for at fylket skal innlemmes i Russland.

I Kherson opplyser de russisk-kontrollerte myndighetene at over 87 prosent av folk har stemt for russisk annektering når så å si alle stemmene er telt, ifølge Reuters.

I Luhansk har 98,5 prosent stemt for, viser resultatet når 69 prosent av stemmene er talt opp, mens nyhetsbyrået Tass melder at foreløpige resultater fra Donetsk når 32 prosent av stemmene er telt, viser at 93,95 prosent har stemt for.

Internasjonal fordømmelse

Ukraina fordømmer de falske folkeavstemningene. Avstemningene holdes uten tillatelse fra ukrainske myndigheter, strider mot krigslov og skjer ikke i henhold til demokratiske prinsipper, heter det fra Kyiv.

Også i Vesten er kritikken krass. G7-landene kaller avstemningene illegitime og understreker at de ikke har en juridisk effekt.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller i en Twitter-melding de såkalte folkeavstemningene en bløff og et åpenbart brudd på folkeretten.

Russiske okkupasjonsmyndigheter har hengt opp store propagandaplakater med påskriften «Med Russland for alltid, 27. september» i områder de kontrollerer i Ukraina. Dette bildet er tatt i Luhansk 22. september.

– Disse områdene tilhører Ukraina, tvitrer han.

Sier de ble presset av bevæpnede menn

Folkeavstemningene har ingen internasjonal legitimitet og anses som en ren sandpåstrøingsprosess for at Russland skal kunne annektere ytterligere ukrainsk territorium.

Ukrainere i de russiskokkuperte områdene har fortalt at de er blitt truet til å stemme ja i påsyn av bevæpnede menn.

Innlemmelsesspørsmålet skal behandles i den russiske Statsdumaen allerede onsdag, og det ventes at president Vladimir Putin kan kunngjøre annektering allerede fredag.

Han hevder at målet med folkeavstemningene er å «redde folk» i områdene, der den russisk krigføringen har drept tusenvis av sivile det siste halvåret.

De såkalte folkeavstemningene følger et mønster fra 2014, da Russland inntok Krym i etterkant av at Kreml-vennlige Viktor Janukovitsj ble avsatt under Euromaidan-revolusjonen i Kyiv.

Siden 2014 har Russland i strid med folkeretten okkupert halvøya med to millioner innbyggere.

Tirsdag kveld taler Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til FNs sikkerhetsråd. Temaet er folkeavstemningene.