Kvinnemishandling skaper hodebry for fransk venstrefløy

Frankrikes venstrefløy er under press etter at to sentrale politikere måtte gå av etter at de ble anklaget for vold mot kvinner.

NTB-AFP

13 minutter siden

Julien Bayou

Tirsdag kveld meldte De grønne at Julien Bayou har forlatt vervet som en av partiets gruppeledere i nasjonalforsamlingen. Det skjedde etter at han ble anklaget for psykisk mishandling av sin ekspartner.

– Vi er et feministisk parti, derfor stiller vi oss til tjeneste for kvinners vitnesbyrd. Vi erkjenner at den eneste måten vi kan vise at vi ikke later som og ikke dysser det ned, er en midlertidig avsettelse, sier Sandra Regol, en av partiets sentrale parlamentarikere, til Franceinfo.

Adrien Quatennes

Nyheten kommer kort tid etter at en tungvekter i venstrepartiet Det ukuelige Frankrike (LFI), Adrien Quatennes, innrømmet å ha klappet til kona si. Han trakk seg deretter fra den sentrale rollen som partikoordinator.

Partileder Jean-Luc Mélenchon reagerte imidlertid med å ta partikameraten i forsvar. I et innlegg på Twitter langet han ut mot det han mener er politiets uvilje, medienes kikkermentalitet og grafsingen i sosiale medier, mens han hyllet Quatennes for hans verdighet og mot.

Først flere timer senere la han ut et nytt innlegg der han uttrykte sympati med Quatennes kone, men for mange var det for sent. Han blir nå anklaget for å bagatellisere vold mot kvinner.

Både De grønne og LFI har nedsatt utvalg som skal granske anklager om seksuell trakassering og overgrep internt i partiene.