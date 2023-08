Biden vil kutte prisen på ti medisiner. Dermed åpner han en ny front i valgkampen.

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): – Altfor lenge har amerikanere betalt for mye for reseptbelagt medisin, mener president Joe Biden.

President Joe Biden besøkte 10. august et medisinsk senter for militære veteraner i Utah. Tirsdag lanserte han et nytt grep for å gjøre medisiner billigere. Vis mer

Kortversjonen President Joe Biden har erklært at han vil ta opp kampen mot 'Big Pharma', de store farmasøytiske selskapene, for å redusere landets høye medisinkostnader.

Ifølge Biden har disse selskapene rekordhøy profitt mens vanlige borgere må velge mellom livsviktige medisiner og mat og husleie.

Medicare - helseforsikringssystemet for eldre - skal forhandle om prisen på ti mye brukte medisiner, noe som ikke har vært lovlig før.

Tirsdag rullet Biden ut en ny front i USAs valgkamp for 2024. Hans nye motstander er i så måte bare indirekte Donald Trump eller andre i Trumps parti.

I stedet er det «Big Pharma» som plasseres på den andre siden. Dette er de store farmasøytiske selskapene, de som utvikler og produserer medisiner.

– Skal bli en slutt

Biden og hans visepresident Kamala Harris legger frem sitt syn tirsdag klokken 20 norsk tid. Biden hadde imidlertid allerede avslørt sitt utspill i en uttalelse.

Han sa at næringen har rekordhøy profitt, mens vanlige folk må velge mellom livsviktige medisiner og mat og husleie.

– Det skal det bli en slutt på, sa han.

Skal forhandle

Hva som skal skje? Medicare – helsefinansieringen for eldre – skal forhandle om prisen på ti mye brukte medisiner. Det har ikke Medicare hatt lov til før.

Hensikten er å spare skattebetalerne for store summer og at eldres egenandeler skal gå kraftig ned.

– La det være klart. Jeg gir meg ikke. Det finnes ingen grunn til at amerikanere skal tvinges til å betale mer enn noen annen utviklet nasjon for livsviktig reseptmedisin bare for å fylle Big Pharmas lommer, sier Biden.

Tar en stund

Ifølge Biden vil prisene gå ned for opp til ni millioner eldre. Disse kan betale helt opp til 65.000 kroner året i egenandeler for disse medikamentene.

Prisene vil ikke gå ned på de ti medisinene før i 2026 – altså to år etter valget. Det er likevel liten tvil om at Biden og andre demokrater vil bruke saken for alt den er verdt i valgkampen.

Biden lar det heller ikke være tvil om at han sikter på å ramme Det republikanske partiet med grepet.

– Vi tok opp kampen med Big Pharma og særinteresser. Vi overvant motstand fra hver eneste republikaner i Kongressen, og det amerikanske folk vant, sier Biden.

Fakta De ti medisinene Eliquis: Blodpropp Jardiance: Diabetes; hjertesvikt Xarelto: Blodpropp. Hjertesykdommer. Januvia: Diabetes Farxiga: Diabetes, hjertesvikt, kronisk nyresykdom Entresto: Hjertesvikt Enbrel: Leddgikt, psoriasis; psoriasisartritt Imbruvica: Leukemi Stelara: Psoriasis; psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt Fiasp: Diabetes Vis mer

Kritiske selskaper

Farmasøytiske selskaper har fra før saksøkt staten for å unngå det nye prissystemet.

Stephen J. Ubl er sjef i PhRMA, en organisasjon for næringen. Han er sterkt kritisk.

– Dagens kunngjøring er resultat av en forhastet prosess som fokuserer på kortsiktig politisk gevinst i stedet for hva som er bra for pasientene, sier han i en uttalelse.

Han mener det er galt å gi et statlig organ så stor makt. Selskapene er opptatt av at prisene skal dekke de store kostnadene ved å utvikle nye medisiner.

– Politikk bør ikke avgjøre hvilke behandlinger og legemidler som er verdt å utvikle og hvem som skal få tilgang til dem. Månelandingen mot kreft vil ikke bli noe av hvis regjeringen fortsetter å plukke i stykker raketten vi trenger for å nå dit, sier Ubl.

Kan få skattesmell

Bidens administrasjon er ikke overbevist. Ifølge Det hvite hus bruker selskapene mer av profitten på å kjøpe aksjer i egne selskaper og store utbytter enn på forskning og utvikling.

Selskaper som nekter å være med på forhandlinger om pris, risikerer en drøy skattesmell. De kan også bli utestengt fra et stort marked: De fleste eldre amerikanere.

Republikanske politikere har før antydet at opplegget kan være i strid med grunnloven og at det er en prioritert jobb å bli kvitt det.

