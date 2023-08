Jonas Gahr Støre er i Kyiv: Gir 1,5 milliarder for å sikre gass og strøm til Ukraina

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Statsminister Jonas Gahr Støre er i den ukrainske hovedstaden med en gavepakke som skal sikre folk strøm og varme gjennom vinteren.

Jonas Gahr Støre er i Ukraina for andre gang. I juli 2022 besøkte han krigsherjede landsbyer. Torsdag besøkte han en kraftstasjon som flere ganger er truffet av russiske missiler. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 10:57

Sommeren er over, og med det har flere vestlige ledere satt kursen mot Ukraina. Torsdag morgen var det statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sin tur til å besøke byen, og det skjer på en symboltung dag:

Det er Ukrainas uavhengighetsdag, dagen Ukraina feirer landets endelige brudd med den tidligere Sovjetunionen. Samtidig er det 1,5 år siden russiske stridsvogner rullet inn i Ukraina.

Ble bombet til mørke og kulde

Støre startet besøket med en tur innom en kraftstasjon i Kyiv. Der ble han vist rundt av den ukrainske energiministeren Herman Halusjtsjenko.

– Kraftstasjonen er blitt angrepet med seks missiler, forteller Halusjtsjenko.

– På én dag? spør Støre.

Energiministeren forklarer at angrepene fant sted gjennom vinteren. I oktober i fjor begynte Russland målrettet å angripe sivil infrastruktur i Ukraina. Målet var å bombe landet til en mørk og kald vinter.

Hovedstaden og byer i hele landet ble rammet av jevnlige strømbrudd gjennom vinteren. På et tidspunkt ble situasjonen så ille at planer ble lagt for å evakuere Kyiv. Så galt gikk det ikke.

Men ukrainske myndigheter og britisk etterretning har advart om at Russland vil forsøke det samme igjen den kommende vinteren.

Jonas Gahr Støre talte i Kyiv torsdag. Vis mer

1,5 milliarder til energiselskaper

FN vil samle inn 268 millioner dollar for å støtte 1,3 millioner mennesker gjennom vintermånedene, meldte ukrainske medier onsdag.

På kraftstasjonen i Kyiv torsdag morgen forsikrer Støre at Norge vil fortsette å hjelpe Ukraina med å sikre gass- og strømforsyning. 1,5 milliarder kroner skal gis til formålet.

– Ukrainske myndigheter trenger vår hjelp for å sikre strøm og varme til hus og hjem, bedrifter og offentlige institusjoner, foran en ny vinter, sier statsministeren.

– Vi vet ikke ennå hvor mye gass Ukraina vil trenge å importere i år. Men med Norges bidrag står Ukraina bedre rustet for en kald vinter og nye angrep fra Russland.

Norges bidrag går til de to statlige ukrainske energiselskapene UkrEnergo og Naftogaz. Pengene skal kanaliseres gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD). Dette er for å redusere risiko, blant annet for korrupsjon.

Zelenskyj: – Vi skal vinne

Etter kraftstasjonen satte Støre kursen mot sentrum av Kyiv for å markere den ukrainske uavhengighetsdagen. President Volodymyr Zelenskyj ønsket statsministre og andre vestlige velkomne, før han talte til forsamlingen.

– Vi slåss mot fienden, og vi vet hva vi kan gjøre. Vi vet hvordan vi kan vinne. Og vi skal vinne, sa Zelenskyj.

Volodymyr Zelenskyj talte under seremonien torsdag. Vis mer

Også Støre holdt tale:

– Uavhengigshetdagen er en spesiell dag i mitt land, men i 2023 er det ingen steder hvor det er så spesielt som her, sa han.

Støres besøk skjer samtidig som den ukrainske motoffensiven fortsetter. Den går tregere enn planlagt, uttalte Zelenskyj i juni. En stor årsak til det er at russerne har hatt god tid til å styrke forsvarslinjene ukrainske styrker forsøker å bryte gjennom. Særlig minefelt er et stort problem for Ukraina.

Nå skal Norge bidra med å hjelpe dem på vei. Ukrainske myndigheter har anmodet om støtte for å kunne rykke frem gjennom minefelt.

Norge donerer derfor mineryddingsutstyr til Ukraina. Rent konkret er det bærbare sett for eksplosivbasert minerydding samt sprengladninger. Disse mineryddingssettene og sprengladningene brukes for å rydde korridorer gjennom minefelt. Materiellet hentes fra Forsvarets lagre og skal gjenanskaffes.

Det er ikke første gang statsministeren besøker den ukrainske hovedstaden. Sist gang var i juli 2022.