Kompisene skulle bare spille en konsert. Så ble de sendt til fronten.

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Den ukrainske mobiliseringen har fått kritikk siden starten av året. Nå har president Zelenskyj tatt et oppsiktsvekkende grep.

Georgiy Valchuk (37) og Mikhail Sarana (42) skulle bare spille en konsert. Så ble de stanset på gaten og sendt i krigen. Vis mer

Publisert: 27.08.2023 20:49

Georgiy Valchuk (37) og Mikhail Sarana (42) var i godt humør da de ankom togstasjonen i Odesa, sør i Ukraina, grytidlig om morgenen 9. juni. Kompisene hadde jobbet sammen som musikere i årevis. Valchuk på trommer. Sarana på saksofon. Denne dagen sto nok en konsert for tur.

Så ble de stanset av politiet og militæret, like utenfor stasjonen. Satt på en buss og kjørt av gårde til et liv som soldat. Først trodde de det bare var en formalitet, så en feil. For soldater kan vel ikke mobiliseres på denne måten, rett fra gaten og til en uniformert fremtid?