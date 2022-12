Han bløffet velgerne om hvem han er. – Vi gjør idiotiske ting i livet.

Over nyttår tar George Santos (34) sete i USAs kongress. Nå vedgår han at han langt på vei har overdrevet og bløffet om sin bakgrunn.

George Santos ble valgt inn til Representantenes hus fra en valgkrets på Long Island i New York. Her snakker han med en velger i Glen Cove.

8 minutter siden

– Vi gjør idiotiske ting i livet, sier George Santos. Før jul sådde The New York Times tvil om store deler av CV-en CV-enForkortelse for curriculum vitae, en oversikt over utdanning og praksis. (Store norske leksikon) til det nyvalgte medlemmet av USAs kongress.

«Et haglskudd av påstander», sa advokaten hans da. Santos er en av dem som sikret Det republikanske partiet et hårfint flertall i Representantenes hus.

