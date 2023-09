Verdens viktigste politiske møteplass preget av «polykrisen»: – Menneskeheten har åpnet portene til helvete

Stadig mer negativt ladede ord tas i bruk på verdens viktigste politiske møteplasser. – Krisebegrepet står i fare for å bli overbrukt, mener norsk forskningssjef.

FN generalforsamlings høynivåuke UNGA#78 samler toppledere fra hele verden for å diskutere strategier knyttet til blant annet FNs bærekraftsmål for 2030. Vis mer

Kortversjonen Nye, negativt ladede ord, som «polykrise» og «permakrise», brukes opp mot globale toppmøter. Det antyder økt pessimisme og en mer krisepreget virkelighetsoppfatning.

Menneskeheten har «åpnet portene til helvete», sa FNs generalsekretær António Guterres onsdag denne uken.

De maler et bilde av en verden preget av stadig verre kriser, verdenslederne som deltar på FNs høynivåuke i New York.

– Menneskeheten har «åpnet portene til helvete» ved å la klimakrisen forverres, sa FNs generalsekretær António Guterres onsdag.

Det tas også i bruk nye krisebegreper.

Nå snakkes det om både «polykriser» og «permakriser» på det som kalles verdens viktigste politiske møteplass:

– Ganske lenge hadde alt av FN-toppmøter en viss idé om fremgang, og at «dette skal vi få til sammen», sier Ole Jacob Sending. Han er forskningssjef ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Nå ser vi at det som dukker opp i ordskyen, er mye mer negativt ladet.

Nye ord i norsk sammenheng

I forkant av årets møte meldte FN-sambandet at verdens ledere i år fokuserer på den globale polykrisen.

Både «polykrise» og «permakrise» er nyord i norsk offentlighet.

Første gang «polykrise» ble nevnt i et norsk medium, var 29. mai 2020, i en artikkel i Samtiden. Siden den gang er begrepet brukt 32 ganger i norske medier. Kun én gang i 2020, etterfulgt av 15 ganger i 2022 og 16 ganger så langt i 2023, ifølge analyseselskapet Retriever.

Ordet permakrise ble først omtalt i norske medier i 2022. Det ble kåret til årets nyord av Collins Dictionary. Permakrise er siden den gang blitt omtalt 38 ganger i norske medier, henholdsvis 29 ganger i 2022 og ni ganger så langt i år.

FN er ikke alene om krisefokus. World Economic Forums (WEFs) årlige risikorapport, forbundet med toppmøtet i Davos i januar i år, brukte ordet polykrise flere ganger.

Men hva betyr det egentlig?

Mer krisepreget virkelighetsoppfatning

Permakrise defineres som «en lengre periode med ustabilitet og usikkerhet». Polykrise beskriver en tilstand hvor nåværende og fremtidige farer samhandler med hverandre. Det skaper en klynge av globale farer med sammensatte effekter.

Sentralt står det at den samlede effekten av krisene overstiger summen av hver enkelt, til å skape en global polykrise.

Analytisk skal begrepet være nyttig fordi man ved å bruke det dras mot å tenke på løsninger på en langt mer helhetlig og global måte.

Forskningssjefen i Nupi mener spredningen av mer negativt ladede begreper er en indikasjon på at virkelighetsoppfatningen i FN er mer krisepreget. Det antyder også større pessimisme i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål for 2030, midtpunkt for samtalene under UNGA#78.

– Det virker som det er en større erkjennelse av at verden virkelig ikke går riktig vei, sier Sending.

Han beskriver FNs generalsekretær Guterres som en som «beskriver en verden som går av hengslene, og forsøker å mobilisere til handling ved å aktivt bruke krisebegrepet».

Sending sier uttalelsene speiler en reell utvikling. Han mener samtidig krisebegrepet står i fare for å bli overbrukt.

– Det er mange negative ting nå som skjer samtidig. Om noe skal ha politisk oppmerksomhet, skal det omtales som krise, og det er fare for inflasjon i begrepsbruken, sier han.

Hykleriets siviliserende kraft

Det er for tiden få, om noen, tegn til at «helvetes porter» er åpnet om man betrakter sitt nærmiljø i norske byer og tettsteder.

Men det er en klar grunn til at ledere på den globale scenen tar sterke begreper i bruk:

– Det er svært usannsynlig at bærekraftsmålene blir nådd. Samtidig skal man huske på at de er et eksempel på det Jon Elster i en annen sammenheng kaller «hykleriets siviliserende kraft». Man setter seg ambisiøse mål, men det er stort sprik mellom ord og handling (altså hykleri). Samtidig fører de ambisiøse målene – over tid – til at man gjør mer enn man ellers ville gjort, sier Sending.

Begrep som polykrise er introdusert blant annet for å mobilisere ressurser til arbeidet med bærekraftsmålene, som står veldig høyt på FN-agendaen.

– Begrepet bidrar også til å klargjøre hvordan vi her i Norge i stor grad påvirkes av ting som er langt borte, f.eks. klimaendringer, inflasjon og krig, sier Sending.

Norges regjering stiller med en sterk delegasjon i New York, ledet av statsminister Jonas Gahr Støre. Utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltar også under høynivåuken.