Nok en prinsesse skaper problemer for regimet i Dubai

Kongehusene i De forente arabiske emirater bruker enorme summer på å fremstå som moderne og moderate. Da passer det dårlig at prinsesser klager over vold og undertrykkelse.

Zeynab Javadli hevder at hun holdes som gissel mens hun kjemper for omsorgsretten til barna sine.

15. okt. 2022 23:02 Sist oppdatert nå nettopp

– Hjelp meg, vær så snill, trygler Zeynab Javadli.

– Barna mine og jeg selv er skrekkslagne og frykter for livet, fortsetter hun i en video BBC arrow-outward-link har fått tilgang til.

Javadli var gift med sjeik Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum (46). Han er sønn av Dubais forrige emir. Nå er det onkelen som er statsoverhode.

Hun er født i Aserbajdsjan og har drevet med rytmisk sportsgymnastikk på internasjonalt nivå.

Javadli er foreløpig den siste i en økende rekke av eksektefeller og prinsesser som hevder at de blir undertrykt og mishandlet av kongefamiliene i Emiratene. For land som forsøker å lokke til seg investeringer og kunnskapsarbeidere, er det et problem.

I Dubais rettsapparat har sjeik Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum vunnet sakene mot ekskona.

Sperret inne på hotell

Nå ber de britiske advokatene hennes om at FNs menneskerettighetsråd ser på situasjonen. De hevder at hun opplever mishandling og stadige ydmykelser.

Sammen med prinsen har hun tre døtre. Han har i tillegg ni barn med andre kvinner. Etter skilsmissen i 2019 har hun kjempet for å få omsorgen for døtrene. Advokatene hennes hevder at politiet brøt seg inn i huset hennes for to år siden. Hun og foreldrene skal ha blitt utsatt for vold.

Siden har Javadli og døtrene bodd på et hotell i Dubai. De tre jentene får ikke gå ut fra hotellet. Moren frykter at de blir tatt fra henne om hun slipper dem av syne. Det betyr at de ikke får normal skolegang.

Selv tør hun ikke å reise ut av landet. Det begrunner hun med at hun neppe får se døtrene igjen.

Faren vant saken

Advokatene har sendt FNs menneskerettighetskommisjon et 50 siders prosesskriv med sterke anklager mot regimet i Dubai.

Eksmannen har vunnet omsorgsretten til døtrene i landets domstol. Javadlis advokater hevder at dommen er et resultat av brudd på grunnleggende prinsipper om rettssikkerhet.

Til Daily Mail arrow-outward-link sier hun at hun holdes som gissel.

Et mønster

BBC arrow-outward-link skriver at man kan se et mønster i hvordan kvinner behandles i kongefamilien.

Den som har fått mest oppmerksomhet, er prinsesse Lafia (36). Hun er datter av Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Han er onkelen til Zeynab Javadlis eksmann og visepresident, forsvarsminister og statsminister i Emiratene. I 2018 forsøkte Lafia å flykte fra hjemlandet. Båten hun var om bord i, ble stanset i Det indiske hav.

I flere år hersket det usikkerhet om hvor hun befant seg. Det siste året har hun vist seg offentlig. Hun hevder at hun har det bra og ber om at privatlivet hennes respekteres.

I år 2000 var storesøsteren Shamsa (41) på ferie i Storbritannia. Med hjelp fra venner klarte hun å flykte fra familien. Friheten varte ikke lenge. Hun hevder at hun ble bortført av bevæpnede menn og brakt tilbake til Dubai med makt.

Hun er ikke blitt sett offentlig de siste 22 årene.

Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum og hans daværende kone, Haya, er opptatt av hestesport. Her er de fotografert i 2013, da de overvar veddeløpene på Ascot.

Kona flyktet

Statsministeren har ikke problemer bare med døtrene. I 2019 flyktet prinsesse Haya med de to barna sine fra Emiratene. Hun var hans kone nummer seks.

De påfølgende rettssakene fikk stor oppmerksomhet. Prinsessen, som er datter av Jordans tidligere kong Hussein, hevdet at ektemannen truet henne.

Prinsessen flyktet til London og har brukt det britiske rettsvesenet mot eksmannen. Det har ført til at hun fikk eneansvar for barna. Sjeiken ble dømt til å betale henne 554 millioner pund, eller 6,6 milliarder kroner, som en del av skilsmissen.