Taylor Swift plate spilte sær, britisk elektronika

En Taylor Swift-fan som gledet seg til å høre på hennes siste plate, fikk seg en forvirrende og uhyggelig overraskelse.

Albumet «Speak Now (Taylor’s Version)» ble sluppet 7. juli. Det har allerede slått Spotify-rekorden for flest strømminger på én dag for et album i 2023. Vis mer

«Jeg sluttet å se mennesker. Sluttet å se på flakene av kjøtt og de dansende organismene», sa en ekkoaktig stemme uten bakgrunnsmusikk.

Engelske Rachel Hunter var alene hjemme og hadde gledet seg til å lytte til sin nyinnkjøpte vinylplate av Taylor Swift. Som ironisk nok heter «Speak Now (Taylor’s Version)».

Men istedenfor fengende popmusikk, var det lyden av ekkoaktige og monotone stemmer som møtte henne.

Det ble ikke mindre merkelig da Hunter snudde platen:

«Jordens 70 milliarder mennesker, hvor gjemmer de seg?» gjentok en mannestemme igjen og igjen.

– Det var litt skummelt. Jeg var helt alene, forteller Hunter til The New York Times.

– Jeg tenkte: Er dette en skrekkfilm? For det føltes ikke som virkeligheten, spesielt ikke når man forventer Taylor Swift, fortsetter hun.

Den forheksede versjonen

Men Hunters plate var ikke musikkens «The Ring». Forklaringen er mye mindre overnaturlig.

Universal Music Group som representerer Taylor Swift og et lite britisk plateselskap, Above Board Distribution, bruker det samme trykkeriet i Frankrike.

I trykken er Taylor Swifts rekordstore nye album ved en feil blitt presset som en samling av sjelden britisk elektronika fra 90-tallet.

Feilen ble oppdaget da Hunter la ut sin opplevelse på Tiktok. Videoen er blitt sett over fire millioner ganger. De to sangene som spilles i videoen er «True Romance» av Thunderhead og «Soul Vine» av Cabernet Voltaire.

– Jeg vet ikke hva i helvete som har skjedd, men Taylor Swifts plater ser ut til å ha blitt feilpresset med albumet vårt, sa Dan Hill i Above Board til Resident Advisor.

– Swift-fans på Tiktok kaller det «den forheksede versjonen». Det er en enorm kollisjon mellom ulike verdener, siden musikken kommer fra så forskjellige musikalske sfærer, fortsetter han.

Han legger til at han håper fansen liker den overraskende miksen av elektronisk musikk.

– Jeg er sikker på at den kommer til å bli en klassiker på Discogs DiscogsDiscogs (forkortelse for 'diskografier') er en nettside og en database med informasjon om musikkinnspillinger. i årene som kommer, sier Hill.

Kan være verdt masse penger

Hvor mange plater som er blitt presset som britisk elektronika gjenstår å se.

I en uttalelse fra Universal sier de at de er «klar over at det er et ekstremt begrenset antall feilpressede vinyler i omløp» og at de har «tatt tak i problemet».

Hunter på sin side synes å være fornøyd med sin nyte plate og har avvist et tilbud på 250 dollar, rundt 2500 norske kroner, for platen, ifølge The New York Times.

Dan Hill og andre platesamlere leter nå intenst etter en lik feilpressing:

– Dette er en gullbillett i Willy-Wonka-stil. Hvis noen har en, kan de være verdt tusenvis av kroner, sier han.