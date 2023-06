Ukraina feiret sitt «første delseier» i motoffensiven.

Det ukrainske flagget ble heist i en utbombet bygning i en liten landsby i Donetsk fylke.

Video fra 68. brigades Facebook-side.

11.06.2023 21:13

Ukrainske styrker sier de har tatt tilbake landsbyen Blagodatne i det sørøstlige Ukraina. Den lille landsbyen ligger sør for byen Veluka Novosilka i Donetsk fylke.

Det er den første fremgangen Ukraina har hevdet at de har lykkes med siden motoffensiven startet denne uken.

Soldater fra 68. jegerbrigade hang opp et ukrainsk flagg i de utbombede restene av et hus. Etterpå la de ut en film av hendelsen på brigadens Facebook-side.

– Vi ser de første resultatene av motoffensiven, med lokale resultat, sa Valeryj Sjersjen, talsperson for en av Ukrainas militære sektorer på TV ifølge Reuters.

68. jegerbrigade har på sin Facebook-side skrevet at de i samarbeid med andre ukrainske styrker har «frigjort landsbyen Blagodatne» i Donetsk-regionen. De legger til at russerne «gjorde motstand til det siste», men at de «ikke kunne motstå angrepet fra de ustoppelige jervene».

Brigaden hevder de tok flere russiske soldater til fange.

– Informasjonen vi får fra dem vil bidra til den videre de-okkupasjonen av ukrainsk land, skriver de.

De ukrainske soldatene hang opp et ukrainsk flagg i det de sier er landsbyen Blagodatne.

Første virkelige bekreftelse

Det er første gang at ukrainerne melder at de har erobret noe som følge av motoffensiven. Dagen før, på lørdag, gikk president Volodymyr Zelenskyj lenger enn noen gang tidligere i retning av å bekrefte at motoffensiven hadde startet.

Det har vært et poeng for ukrainerne at de ikke skulle røpe hverken når eller hvor de ville angripe. Men mange medier har den siste uken meldt at deres kilder har sagt at offensiven har vært i gang den siste uken.

Militære eksperter påpeker imidlertid at forberedelsene har pågått lenge, og at ukrainske styrker de siste ukene har rettet en rekke angrep mot russiske depoter, forsyningslinjer og kommandosentraler.

Mye tyder imidlertid på at ukrainske styrker nå er i ferd med å sette inn kraftige støt mot de russiske forsvarslinjene langs flere frontavsnitt. Flere avanserte vestlige våpen er også tatt i bruk for første gang, blant annet Leopard-stridsvogner.

Russland har bygget store festningsverk på okkupert territorium for å hindre ukrainske motangrep, sperrer som de ukrainske styrkene må passere for å kunne rykke frem.

Flagget ble hengt opp i en sterkt krigsskadet bygning.

Ukraina har gått på tap allerede

Russlands president Vladimir Putin sa fredag at den ukrainske offensiven hadde startet. Han påsto at ukrainerne hadde mislyktes med å bryte gjennom de russiske forsvarslinjene og at ukrainerne hadde lidd store tap.

Journalister har i liten grad anledning til å rapportere uavhengig fra fronten. Dermed er det vanskelig å få bekreftet om det partene i krigen melder er riktig.

Men bilder som er blitt offentliggjort fra fronten, tyder på minst to ukrainske kolonner med stridsvogner gikk i en felle.

Den første kolonnen blir oppdaget tidlig av russiske droner. Før de i det hele tatt går til angrep, rammes de av russisk artilleri.

Den andre kolonnen ble sendt rett inn i et minefelt uten å være klar over det.