Kjempeøkning i politikerlønn skaper vrede. Viseordfører svarte med å lukke munnen.

Svenskene forbereder seg på en tøff vinter. Lokalpolitikerne svarte med en kraftig økning av egen lønn.

Det ble høy temperatur da politikerne skrudde opp lønningene til seg selv. Ordføreren i kommune med 64.000 innbyggere blir nå en av kommune-Sveriges best betalte, ifølge Sveriges Radio.

36 minutter siden

Tirsdag var det møte i det nyvalgte kommunestyret i Norrtälje. Det skaper vanligvis ikke store overskrifter utenfor kommunegrensen.

Denne gangen klarte imidlertid politikerne å sette stedet på kartet. Årsaken: En voldsom økning i sine egne lønninger.

Men også måten de forsvarer økningen på arrow-outward-link , har vakt oppsikt.

Mye mer til ledelsen

Det borgerlige flertallet klubbet igjennom en kraftig lønnsøkning til politikertoppene.

Månedslønnen til ordføreren Bruno Drummond øker med nesten 27 prosent, til 110 400 kroner. Det melder Sveriges Television arrow-outward-link .

Drummond kommer fra Moderaterna. De har flertall i kommunestyret sammen med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna og Liberalerna.

Også resten av den politiske ledelsen i kommunen får økt lønn.

Dette skjer samtidig som kommunens innbyggere og resten av Sverige sliter med høy prisstigning og stor usikkerhet. Tidligere statsminister Magdalena Andersson har tidligere bedt svenskene forberede seg på en krigsvinter.

Opposisjonen sier den ble tatt på sengen. Den mener økningen er usmakelig og frekk.

Sverigedemokraterna hadde i sitt lokale valgmanifest arrow-outward-link gått inn for lavere politikerlønninger.

Ordfører Bino Drummonds månedslønn øker fra 87.000 til 110.400 kroner.

– En krigserklæring

Økningen forklares med at godtgjørelsen nå skal være knyttet til hvor høy statsministerens lønn er. Før var det knyttet til statsrådenes lønner.

Nå skal ordføreren få 60 prosent av statsministerens lønn.

Men dette har ikke falt i god jord.

– Det er utrolig respektløst mot kommunens innbyggere. Vi som jobber i kommunen får hele tiden høre at vi må ta ansvar for kommunens økonomi så fort vi vil ha lønnsøkning. Vi ser på dette som en krigserklæring, sier lederen i fagforeningen Kommunal i Norrtälje til SVT arrow-outward-link .

Bare ordføreren i Stockholm tjener mer i kommune-Sverige, ifølge Sveriges Radio.

26 sekunders taushet

Ordfører Bino Drummond og partifellene får gjennomgå i sosiale medier. Drummond selv vil ikke si noen om økningen. Den jobben gikk til viseordfører Staffan Tjörnhammar fra Moderaterna.

Han sier at politikerne har fått mer å gjøre. Men det som vekker mest oppsikt er svaret som følger når SVT konfronterer Tjörnhammar arrow-outward-link med at lønnsøkningen i seg selv tilsvarer en hel månedslønn for vanlige kommunalt ansatte.

Da følger 26 sekunders taushet og til slutt svaret:

– Det er alltid et spørsmål om prioriteringer.