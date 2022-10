Khersons innbyggere bedt om å forlate byen

Okkupasjonslederne i Kherson by sør i Ukraina ber innbyggerne om å forlate byen umiddelbart. Samtidig er hundretusener rammet av strømbrudd over hele landet.

Sivile er bedt om å evakuere fra Kherson-regionen og Kherson by.

NTB-AFP-AP

22. okt. 2022 14:14 Sist oppdatert nå nettopp

Meldingene kommer få dager etter at myndighetene varslet at de hadde iverksatt en evakuering av opptil 60.000 innbyggere.

– Som følge av den spente situasjonen på fronten er det økt fare for masseangrep mot byen, samt risiko for terrorangrep, lyder advarselen.

Folk har de siste dagene forlatt byen med busser og ferger, for så å bli kjørt videre til Russland eller andre russiskokkuperte områder. Okkupasjonsmyndighetene er også evakuert.

Ukrainske styrker er i gang med en stor motoffensiv i Kherson fylke. De prøver å gjenerobre russisk-okkuperte områder. Ukrainske myndigheter har anklaget russiske myndigheter for å flytte mennesker med tvang og for å forsøke å skremme folk bort.

Uten strøm

Samtidig som motoffensiven har pågått i sør og øst, har Russland gjennomført flere store drone- og rakettangrep mot kraftanlegg, vannverk og annen sivil infrastruktur.

Tidlig lørdag morgen gikk igjen flyalarmen i byer over hele landet, og få timer senere uttalte det ukrainske luftforsvaret at Russland har gjennomført et massivt rakettangrep mot kritisk infrastruktur. Det oppgir å ha skutt ned 18 av 33 krysserraketter som ble skutt fra luften og sjøen.

Nå er rundt én million husholdninger uten strøm som følge av angrepene. Det sier Ukrainas presidentkontor.

Det kunne også høres runder med skyting idet ukrainsk luftforsvar forsøkte å skyte ned droner og raketter før de traff sine mål.

– Flere raketter rettet mot hovedstaden ble skutt ned lørdag morgen, sier Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko i en melding på Telegram.

Russlands angrep mot ukrainske kraftverk har ført til omfattende strømbrudd og pålegg om strømsparing. Her ser en mann ut av et vindu i en boligblokk som er blitt ødelagt i Borodjanka i Kyiv-regionen.

Flere fylker rammet i sør og vest

Lignende meldinger har kommet fra guvernørene i seks vestlige og sentrale fylker, samt fra Odesa fylke ved Svartehavet sør i landet.

Presidentens kontor skriver at fem droner utstyrt med eksplosiver ble skutt ned i Tsjerkasij fylke sørøst for Kyiv.

Den vestlige byen Khmelnytskyj, som før krigen hadde 275.000 innbyggere, mistet all strøm like etter at lokale medier hadde meldt om kraftige eksplosjoner.

Og i Lutsk, en by med 215.000 innbyggere helt vest i landet, meldte ordføreren at deler av strømnettet var slått ut av russiske raketter.

Byen Uman sentralt i landet ble også mørklagt etter at en rakett traff en kraftstasjon i nærheten, skriver regionale myndigheter på Telegram.

– Per nå har 672.000 abonnenter mistet strømmen i Khmelnytskyi-regionen, 188.400 i Mykolajiv-regionen, 102.000 i Volyn-regionen, 242.000 i Tsjerkasij-regionen, 174.790 i Rivne-regionen, 61.913 i Kirovohrad-regionen og 10.500 i Odessa-regionen, sier Kyrylo Tymosjenko, ved det ukrainske presidentkontoret, i en uttalelse som er lagt ut i sosiale medier.

Strømsparing

I hovedstaden Kyiv og fire omkringliggende fylker, har det fra lørdag morgen blitt innført strømsparing som følge av mindre kraftforsyninger. Det statseide selskapet Ukrenenergo oppfordrer alle ukrainere til å spare strøm.

Tidligere i uken ba president Volodymyr Zelenskyj om at alle kutter strømbruken mellom klokken 07 og 11 og unngår å bruke blant annet elektriske varmeovner.

– Russere gjennomførte enda et rakettangrep mot kraftanleggene til hovednettverket i de vestlige fylkene. Størrelsen på angrepet er sammenlignbart med eller kan komme til å overstige konsekvensene av angrepet 10.–12. oktober, skriver Ukrenergo i sosiale medier lørdag.

En rekke ukrainske byer mistet strømmen som følge av angrepene for halvannen uke siden. Om lag 40 prosent av landets kraftanlegg har fått store skader.

Sivile evakueres fra Kherson og venter på å gå om bord i en buss til Krymhalvøya, 22. oktober.

Varsler massiv flyktningkrise i vinter

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal sier at mangelen på strøm og varme kan utløse en massiv flyktningkrise i vinter.

I et intervju advarer han om konsekvensene av de omfattende russiske angrepene mot landets infrastruktur, som har ødelagt strømnett og vannforsyninger.

– Hvis det ikke finnes noe mer elektrisitet, ikke noe mer vann i Ukraina, så kan dette utløse en ny migrasjons-tsunami, sier han i et intervju med Frankfurter Allgemeine Zeitung, som skal publiseres søndag.

Han anklager Russland for å ville skape en humanitær krise i Ukraina ved å angripe sivil infrastruktur. Ukrainerne skal utsettes for en kald vinter slik at mange fryser i hjel, mener han.

Energisituasjonen i Ukraina foran den kommende vinteren beskrives som vanskelig på grunn av de mange russiske angrepene som har ødelagt store deler av strømnettet i landet.