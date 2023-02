Unge velgere kan endre Nigeria

For første gang utfordrer et tredje parti de to store i Nigeria. 61 år gamle Peter Obi er ungdommens kandidat og kan endre landets politikk.

Peter Obi og hans kone Margaret blander partiets farger og tradisjonelle klær på et valgkampmøte.

Målt opp mot andre nigerianske presidentkandidater virker Peter Obi som en ung og nytenkende mann. Han er 61 år gammel.

Lørdag stiller han til valg mot 70 år gamle Bola Tinubu fra det regjerende partiet APC og 76 år gamle Atiku Abubakar fra PDC.

De tre mennene kjemper om presidentjobben i et land der nesten 70 prosent av befolkningen er yngre enn 30 år. Lørdag kan de unge velgerne vise seg som en sterk politisk kraft.

Målingene spriker, men med hjelp fra unge velgere kan Peter Obi skape et helt nytt politisk landskap i Afrikas mest folkerike land.

Hvorfor er dette viktig?

Nigeria er med sine 225 millioner innbyggere Afrikas mest folkerike stat og en stor oljeeksportør.

Landet står i mange kriser samtidig. Særlig i nord er det flere islamistiske opprørsgrupper. Landet er også herjet av kriminelle bander som kidnapper mennesker for å få løsepenger.

Eksperter mener at et rolig maktskifte i Nigeria kan være et viktig signal til andre land i regionen. En president som viser evne til å rydde opp i korrupsjonen, kan også være en «bjellesau» for andre ledere.

Hvordan går det med regjeringen?

Peter Obi og hans arbeiderparti leder på flere av de siste målingene. Men det betyr ikke at han kan ta seieren på forskudd. The Financial Times skrev torsdag at Bola Tinubu virker sikker på å vinne. Han har et velsmurt partiapparat i ryggen og drar nytte av regjeringens ressurser.

Tinubus problem er at mye er gått galt for regjeringen i det siste. Ikke minst kan han miste stemmer på grunn av den mislykkede valutareformen. Før jul i fjor kunngjorde regjeringen at alle pengesedler skal byttes ut.

Folk ble presset til å sette penger i banken. Men trykkingen av nye sedler går for sakte. Derfor får ikke befolkningen tak i pengene sine. I et land der elektronisk betalinger er lite utviklet, er det et kjempeproblem.

Bola Ahmed Tinubu virker sikker på å vinne, selv om meningsmålingene tyder på noe annet.

Et korrupt system

Tidsskriftet The Economist anbefaler nigerianere å stemme på Peter Obi. Det er først og fremst på grunn av at de etablerte kandidatene ikke faller i smak:

«Nigeria har vært forbannet med dårlige regjeringer», begynner lederartikkelen.

Så fortsetter den med en rask gjennomgang av årene etter at diktaturet falt i 1999. Velgerne er blitt stilt overfor valg mellom onder, eller «et ekkelt utvalg av det gammeldagse, det inkompetente og – nå sist – en tidligere militær diktator.»

Ifølge tidsskriftet har de to partiene som vanligvis bytter på makten, «økt etniske konflikter, truet motstandere og kjøpt stemmer». Politikerne har først og fremst vært ute etter å berike seg selv på landets oljeressurser.

Kan seddel-mangel avgjøre?

Halvannen uke før valget tydet meningsmålinger på at Peter Obi kom til å vinne. Han fikk støtte fra 62 prosent av de spurte. Tinubu på andre plass måtte nøye seg med 22 prosent.

Men i et land der valgjuks er vanlig og de største partiene kjøper stemmer, er det ikke nok å lede på målinger.

I opposisjonen frykter mange at regjeringen kan bruke mangelen på kontanter. Regjeringspartiet er det eneste som kan skaffe pengesedler, for de andre partiene er det nesten umulig.

Frir til unge

Obi frir til velgerne ved å minne om at han er en vellykket forretningsmann som får ting gjort. Han har også vært guvernør i delstaten Anambra.

– Vi tror at oppgaven med å skape et nytt Nigeria krever en fullstendig endring i holdning, tilnærming og stil, skriver han på Twitter.

Nå stiller han til valg for det forholdsvis lille Arbeiderpartiet. De to hovedkonkurrentene driver vanligvis valgkamp for å mobilisere gruppene som vanligvis stemmer på dem.

En slik strategi ville dømt Obi og hans lille parti til et liv i evig opposisjon. Derfor bruker han sosiale medier for å nå ut til nye grupper, ikke minst unge. De liker at han fremstår som et friskt pust.

Hittil tyder målingene på at han kan lykkes.

Valg i Nigeria kan være farlig. Torsdag ble en av kandidatene i senatsvalget drept. Det var den siste av flere voldshendelser i valgkampen.

Fakta Valget i Nigeria Med 225 millioner mennesker er Nigeria Afrikas mest folkerike stat. Landet er kontinentets største oljeeksportør. Etter at det britiske koloniriket raknet, ble Nigeria selvstendig i 1960. Siden har det vært flere militærkupp. I 1999 fikk landet ny grunnlov, og det har vært presidentvalg hvert fjerde år. Presidenten kan sitte i to perioder. Derfor må den sittende presidenten Muhammadu Buhari gå av. Det er en uskreven regel at en muslimsk president velger en kristen visepresident, og motsatt om presidenten er kristen. Vis mer

Må ha solid støtte

For å bli valgt som president må en av kandidatene få et flertall av stemmene nasjonalt, og minst 25 prosent av stemmene i to tredjedeler av Nigerias 36 delstater. Det siste kravet skal sikre at presidenten har støtte på tvers av landets etniske grupper.

Klarer ingen av kandidatene dette, blir det omvalg.

Så lenge valget i praksis har vært mellom to store partier, har alltid en av kandidatene vunnet i første omgang.

Med tre kandidater som faktisk har vinnersjanser, er risikoen for omkamp stor.