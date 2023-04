Rykte gjengitt i USAs spionrapporter: Putins menn ville tape Ukraina-krigen med vilje

To av Putins nærmeste menn ville sabotere Ukraina-krigen mens Vladimir Putin fikk cellegift. Dette ville ryktet havnet på Pentagon-sjefenes bord.

Helt siden krigen i Ukraina startet har det versert rykter om at president Vladimir Putin er alvorlig syk.

13.04.2023 08:58 Oppdatert 13.04.2023 09:10

To av Russlands mektigste menn skal ha rottet seg sammen for å fjerne president Vladimir Putin. Planen var å tape krigen i Ukraina med vilje. Det skulle gjøres samtidig som president Putin fikk cellegiftbehandling for en angivelig kreftsykdom.

Dette ville ryktet, som hevdes å stamme fra en ukrainsk folkevalgt, gjengis i dokumentene som den siste uken er blitt kjent som Pentagon-lekkasjen.