Har kjempet mot minoritetsrettigheter og innvandring. Nå vil han fjerne abortpillen.

Dommeren ble utnevnt av Donald Trump og har en lang historie med konservative saker.

Abortpillen Mifepriston kan bli ulovlig i USA dersom Texas-dommer Matthew Kacsmaryk får det som han vil.

09.04.2023 11:09 Oppdatert 09.04.2023 11:23

Den amerikanske distriktsdommeren Matthew Kacsmaryk beordret stans av Mifepriston fredag. Pillen er USAs vanligste abortmetode. I et tiår har den vært vitenskapelig godkjent.

President Joe Biden varslet at han vil kjempe for at forbudet ikke trer i kraft. Han og Kacsmaryk har ofte vært uenige.

Kacsmaryk er distriktsdommer i Amarillo i Texas. Han ble utnevnt av tidligere president Donald Trump, som blant annet kjempet mot abortretten og for å skyve rettsvesenet til høyre. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Det konservative arbeidet til Kacsmaryk startet imidlertid før det.

Demonstranter under kvinnenes marsj utenfor rettssalen i Amarillo i Texas. På innsiden hørte Matthew Kacsmaryk et forslag fra en anti-abortgruppe.

Imot innvandring og LHBTQ-personer

Tidligere jobbet Kacsmaryk som aktor og advokat. Etter å ha gitt sterk motstand til LHBTQ LHBTQForkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.-personers rettigheter, ble han leder for Libery Intitute i 2019. Det er en juridisk gruppe som lenge har fremmet konservative saker, ifølge nyhetsbyrået AP.

Før abortpillesaken var Kacsmaryk i sentrum av en juridisk kamp om Trumps «Forbli i Mexico»-politikk. Den krevde at titusenvis av migranter som søkte asyl måtte vente i Mexico på høringer i den amerikanske immigrasjonsdomstolen.

I saker om båden innvandring og beskyttelse av LHBTQ-personer har Biden og Kacsmaryk vært uenige.

Antall konservative søksmål er høyt i Aramillo, som er byen der Kacsmaryk er dommer. Det kan ha en sammenheng, skriver AP.

Medlemmer fra Kvinnenes marsj utenfor rettssalen i Amarillo i Texas.

Oppsøkes av høyreekstreme

I distriktet er det kun han som er dommer. Det gjør at han vurderer alle sakene, skriver AP.

Interessegrupper velger ofte dommere som er «enige» i deres synspunkter. Antallet konservative søksmål i Amarillo har skapt anklager om «dommershopping». Mange mener at høyreekstreme oppsøker Kacsmaryk for å få et sympatisk øre, skriver nyhetsbyrået.

Det er Stephen Vladeck kritisk til. Han er jusprofessor ved Universitetet i Texas.

– Jeg synes det bør skremme dommerne, at retten så skamløst sender saker til rettssalen deres, sier han til AP.

Kacsmaryk har tidligere sagt at det vil være «upassende» å la sin religiøse tro påvirke en rettslig avgjørelse. Han lovet å «trofast anvende all Høyesteretts presedens».

– Jeg følger loven slik den er skrevet, ikke slik jeg ville ha skrevet den, sa Kacsmaryk.