Kong Charles reiser til urolige Frankrike

Kong Charles' første reise som britenes monark går til Frankrike søndag. Reisen blir trolig preget av politisk uro og søppelhauger i gatene.

Kong Charles får neppe den reisen han så for seg når han søndag legger ut på sin første reise som britenes monark til Frankrike sammen med dronning Camilla.

23.03.2023 17:03

Programmet for kongens besøk, som finner sted neste uke, er fortsatt under planlegging, opplyser en rådgiver for Frankrikes president Emmanuel Macron.

Macron er i hardt vær fordi han har presset gjennom en pensjonsreform som franskmenn ikke vil ha. Store demonstrasjoner og opptøyer har preget flere franske byer de siste ukene.

Kong Charles og dronning Camilla skal være i Frankrike fra søndag til onsdag. Deretter går turen videre til Tyskland.

Det har vært jevnlige gatekamper mellom demonstranter og politi i flere franske byer de siste ukene.

Seremoni ved Triumfbuen

I Paris skal den britiske kongen ifølge nyhetsbyrået AFP blant annet delta på en minneseremoni ved Triumfbuen. Deretter skal det holdes en statsbankett på Versailles-slottet.

Det er også planlagt en tur til Bordeaux.

På grunn av den politiske uroen har det vært knyttet usikkerhet til om besøket lar seg gjennomføre. Det er blant annet varslet at demonstranter planlegger å forstyrre det kongelige besøket i Bordeaux.

Søppelet hoper seg opp ved Triumfbuen i Paris, som følge av protestene og streikene mot pensjonsreformen.

Ingen innblanding

Storbritannias statsminister Rishi Sunak har imidlertid gjort det klart at regjeringen ikke kommer til å blande seg inn i kongens reiseplaner. Sunaks talsmann uttalte torsdag at regjeringen ikke kan diktere kongen i en slik sak.

Macron har fått kritikk fra blant annet De grønne for å gjennomføre statsbanketten til tross for at gatene er fulle av demonstranter.

Arrangørene både på britisk og fransk side har sagt at de følger med på den pågående uroen.