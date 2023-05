Kroningen av kong Charles. Her er det historiske øyeblikket

LONDON/OSLO (Aftenposten): Klokken 13 kom det historiske øyeblikket. Kong Charles III fikk den 2,2 kilo tunge kronen på hodet etter å ha avlagt ed på at han vil tjene folket.

Her får kong CharlesSt. Edward-kronen på hodet

06.05.2023 10:50 Oppdatert 06.05.2023 13:42

Saken blir oppdatert

Kongen var tydelig preget av alvoret da han, iført krone, to septer og den gylne kroningskappen gikk opp til alteret, fulgt av sin kone Camilla, i hvit kjole og med dronning Marys krone på hodet. Kongeparet er nå kronet. Tonene fra en nyskrevet hymne av Andrew Lloyd Webber ljomet gjennom kroningskirken.

Halvannen time tidligere kom kongeparet til Westminster Abbey etter å ha blitt kjørt gjennom Londons gater i 30 minutter. Ute høljet regnet ned over folk som var møtt frem for å se på. De satt på våte piknik-tepper, men jublet jublet og sang God Save the King da de første bildene ble vist på storskjerm.

Avla ed

Trompetfanfarer varslet at kongen og dronningen var på vei inn i kirken da den historiske seremonien startet. Dronning Camilla gikk først, med et langt slep. Deretter kom kong Charles i sin tunge hermelin-kappe, slik moren gjorde for 70 år siden.

– Her har dere Charles, deres ubestridte konge, ble det ropt ut.

Charles var preget av alvoret da han ble bedt om å avlegge ed om å overholde både nasjonens regler og Bibelen.

– Det lover jeg på tro og ære, sa kongen. Han er statsoverhode i 15 land i tillegg til Storbritannia og Nord-Irland.

Dronning Camilla ble også kronet

Nytt av året er at han ikke bare lovet å være troens beskytter, men beskytte alle trosretninger.

Men akkurat hvem som skal avlegge ed til kongen, har det blir diskusjon rundt.

forrige



fullskjerm neste Prinsen og prinsessen av Wales sammen med barna Louis og Charlotte. 1 av 3 Foto: Phil Noble, AP / NTB

Harry på tredje rad

2000 inviterte fylte Westminster Abbey. Sønnen Harry, som nå bor i USA, smilte da han kom inn og satte seg på tredje rad siden han ikke lenger er såkalt arbeidende kongelig. Kona Meghan ble igjen i USA. Broren William, som er kronprins, sitter på første rad. De to brødrene var vitne til at faren gikk igjennom ritualene som har vært like siden middelalderen. Da han ble salvet av hellig olje fra Jerusalem, ble han skjult bak forheng.

forrige

fullskjerm neste May (6), moren Fliss (40) Barnard og Jane O’Sullivan er på plass i Hyde Park. De er svært forventningsfulle til kroningen. – Bare det å være en del av atmosfæren og kunne si at vi var der, er viktig for dem. De hadde booket after noon tea for å kose seg etter kroningen. 1 av 2

Nå er han kronet

I ført den gullfargede kroningskappen mottok han rikseplet, de to septrene og kroningsringen. En time etter at han kom til kirken skjedde det høytidelige øyeblikket der kong Charles III fikk den 2,2 kilo tunge St. Edward-kronen på hodet.

Så ble det ropt:

– Gud signe kongen.

Utenfor i parken jublet folk, klappet og ropte Gud signe kongen i kor.

Etter at kongen var kronet, satte dronning Camilla seg i tronstolen for å få sin krone. Den ble sist brukt av dronning Mary, kongens oldemor.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit er på plass. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters / NTB Prins Harry smilte da han kom til Westminster Abbey. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters / NTB

Fakta Timeplanen (norsk tid): 10.30 – 11.45: Kongelige, statsoverhoder og andre høytstående gjester kommer til Westminster Abbey. 11.20: Kong Charles og dronning Camilla forlater Buckingham Palace med hest og vogn. 11.50. Kongeparet ankommer Westminster Abbey, kroningskirken. 12.00: Kroningsseremonien starter. Ca. 13: Kong Charles får St. Edward-kronen på hodet. Etter salutter og sang vil dronning Camilla også bli kronet. Ca. 14: Seremonien avsluttes og kongeparet drar i kroningsprosesjon tilbake til Buckingham Palace. Vis mer

forrige













fullskjerm neste Eks-statsministrene John Major og Tony Blair og Blairs kone Cherie. 1 av 6 Foto: Andrew Milligan / AP / NTB

Strid rundt «folkets ed»

Det meste av seremonien fulgte en tusen går gammel oppskrift. Kroningen handler om at den nye kongen skal bekrefte sin troskap til folket og kirken og lov å følge lover og regler. Tidligere har også lordene avgitt troskap til kongen. I år er dette endret. I stedet skulle folket gi sin hyllest, hvor enn de befinner seg.

Men dette har skapt kontrovers. Jonathan Dimbleby, som har skrevet bok om Charles og som kjenner ham, kalt ideen om på at folket skulle gjøre det for «avskyelig». Opprinnelig var det planlagt at erkebiskopen av Canterbury skulle be alle om å avlegge troskap. Etter kritikken fra Dimbleby og misnøye blant folk, er dette endret, skriver The Times.

I stedet for å kreve troskap, endret erkebiskopen dette til å «invitere» folk til å gi sin støtte» og at de som ønsket kunne avgi troskap til kongen.

Slår til mot anti-monarkister

Innimellom alle kongeentusiastene Aftenposten møtte på gaten, var en gruppe anti-monarkister.

– Jeg kan ikke forstå at så mange mennesker er tilhenger av en institusjon som er bygd på slaveri og lyssky forbindelser, som eier 60 slott og som ber oss om å gjøre noe slikt, sier Rob Williams.

– Og så tvinger de oss til å gjøre dette i en sosial krise og ber oss avlegge troskap. Det virker som noe som er 500 år gammelt, sa en av dem.

Graham Smith, lederen en anti-monarkistisk gruppe i Storbritannia, ble pågrepet av britisk politi i forkant av kroningen av kong Charles.

Ian Harris (fra venstre) Rob Williams, og Ryan King protesterte mot monarkiet.

Aftenposten møtte imidlertid folk på gaten som var mer enn villig til å avlegge troskap til kongen.

Karen Clout har vært ivrig tilskuer ved flere rojale hendelser.

– Som ung speider sverget jeg troskap til dronningen. Jeg ser frem til å gjøre det samme for kongen, sier Clout til Aftenposten.