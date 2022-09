Kong Charles takket for støtten og ga William og Kate nye titler

En sorgtung kong Charles takket moren i sin første tale til nasjonen. Han ga også nye titler til sin arving William og hans kone Catherine.

– Til min kjære mamma, takk, sa Kong Charles i sin første tale til folket.

– Jeg snakker til dere i dag fylt av dyp sorg, sa kong Charles i sin første tale til nasjonen som konge.

– Dronningen var en inspirasjon for oss alle og vi skylder henne alt for hennes kjærlighet og omsorg for oss alle.

– Vi er dypt takknemlige for hennes innsats i over 70 år for å ha tjent folket, sa kongen i sin tale om sin mor og hedret hennes minne og tjeneste for nasjonen.

– Hun brukte både humør og varme i sitt virke, noe alle i vår familie har sett og satt stor pris på.

73 år gammel fikk Charles tittelen konge i det øyeblikket hans mor gikk bort torsdag ettermiddag. I kveld holdt han sin første tale til nasjonen som konge.

Talen ble tatt opp på Buckingham Palace i dag og sendt kl. 19 norsk tid.

Hedret Camilla og sønnene

I talen sverget kong Charles en ed til folket slik hans mor gjorde.

– Som dronningen gjorde vil jeg sverge til dere, i den tiden Gud gir meg, vil jeg tjene nasjonen. Uansett hva slags bakgrunn eller tro du har vil jeg tjene deg med kjærlighet og respekt, sa kongen. Han fortalte om at hans veldedige arbeid vil bli overlatt til andre når hans liv forandres og han tar fatt på nytt ansvar.

– Dette vil også forandre livet til min familie. Min kjære Camilla som jeg giftet meg med for 17 år siden vil være en viktig støtte for meg, sa kongen.

Det er den nye monarken som velger titlene og i talen fortalte han at hertugparet William og Catherine får titlene prins og prinsesse av Wales. En tittel kong Charles og prinsesse Diana hadde.

– Min arving William får den skotske tittelen og blir hertug av Cornwall, en tittel jeg har hatt i fem ti år. Med Kate ved sin side vil de fortsette å inspirere og lede vårt nasjonale ordskifte.

Den nye kongen ville også uttrykke sin kjærlighet til sin andre sønn Harry og hans kone Meghan og deres liv i USA.

I talen utnevnte kongen prins William som prins av Wales og Catherine blir prinsesse av Wales. En tittel Williams mor Diana hadde.

– Takk, kjære mamma

Den nye kongen takket for alle kondolanser og støtten han har fått fra folket.

– Det betyr mer for meg enn jeg kan klare å uttrykke.

Og han takket sin mor for hennes innsats i over 70 år på tronen.

– Til min kjære mamma, takk, sa kongen og sendte et ønske om hun ble gjenforent med hans far på «den siste store reisen».

– Takk for kjærligheten, din hengivenhet og for alt du har gitt vår familie.

Han avsluttet sin tale til nasjonen med et sitat fra Shakespeares Hamlet: May flights of angels sing you to rest Queen Elizabeth

Innsettes snart

Innsettelsesrådet vil proklamere Charles III som konge av Storbritannia klokken 10 lørdag formiddag britisk tid, opplyser det britiske hoffet.

Kong Charles og dronning Camilla brukte også tid på å se på blomster folk hadde lagt ned tidligere i dag utenfor Buckingham Palace.

Charles hilste på fremmøtte utenfor slottet fredag.

Det erklæres kongelig sørgetid i Storbritannia fra nå frem til sju dager etter dronning Elizabeth IIs begravelse.

– I forbindelse med Hennes Majestet dronningens død, er det Hans Majestet kongens ønske at det skal være en kongelig sørgetid fra nå og til sju dager etter dronningens begravelsen, heter det i en uttalelse fra Buckingham Palace.