Partiet mener kvinner og menn skal ha separate tider i offentlige bad. Nå kan det ha avgjort valget i Sverige.

Nyans fikk stor oppslutning i områder med mange minoritetssvensker. Partiet har flere omstridte standpunkter.

Partileder Mikail Yüksel i Nyans holder en tale under en demonstrasjon mot koranbrenninger i april.

13. sep. 2022 10:54 Sist oppdatert 15 minutter siden

I Sverige telles nå de siste stemmene etter valget til Riksdagen. I 54 distrikter har gruppen «øvrige partier» fått over 10 prosent av de talte stemmene, ifølge SVT. Kanalen skriver at det relativt ukjente partiet Nyans står for en stor andel av disse stemmene.

Nyans henvender seg først og fremst til minoritetsgrupper. Forebyggende arbeid mot rasisme, islamofobi og antisemittisme er blant deres viktigste saker.

Regner koranbrenning som hatkrim

Mikail Yüksel leder partiet, som ble opprettet for tre år siden. Ved valget i 2018 var han førstekandidat for det borgerlige Centerpartiet. Men Yüksel ble kastet på grunn av en forbindelse han skal ha hatt til den tyrkiske, høyreekstreme gruppen Bozkurtlar. «De grå ulver» er det norske navnet. Yüksel har selv nektet for å ha hatt noe med gruppen å gjøre.

Partiet skriver i sitt program at deres viktigste mål er å ta opp saker som er viktige for svenske minoriteter. De mener at de etablerte partiene i Sverige har sviktet denne gruppen.

I flere valgdistrikter i både Göteborg, Stockholm og Malmö har «øvrige» partier fått en stor andel av stemmene.

Ifølge den svenske statsviteren Sofie Blombäck er Nyans et identitetspolitisk parti. Partiet har flere kontroversielle meninger, skriver SVT.

De mener blant annet at koranbrenning skal regnes som hatkriminalitet.

Tegninger av profeten Muhammed skal være forbudt.

De mener også at menn og kvinner skal ha egne, separate tider i kommunale bad.

Kontrast til SD

Slike standpunkter står i en viss kontrast til den øvrige politiske debatt i Sverige. I valgkampen dominerte for eksempel saker om gjengkriminalitet og integrering. Lov, orden og integrering er saker valgvinner Sverigedemokraterna snakker mye om. I forkant av valget har flere andre store partier fulgt etter og hatt de samme temaene høyt på agendaen.

Alt tyder på at Sverigedemokraterna blir det nest største partiet. Partiet er kjent for å være svært kritisk til høy innvandring til Sverige, og partiet har lenge vært omstridt.

Sverigedemokraterna ønsker at Sverige skal ha «Europas laveste innvandring». Moderaterna har hevdet at høyrepartiene er enige om «streng innvandringspolitikk for å takle integreringen».

Sverigedemokraterna har størst oppslutning i aldersgruppen 18–21 år, ifølge en valgundersøkelse SVT har gjort.

Kan ha avgjort valget

Nyans beskrives av svenske valgeksperter som en politisk joker. Nå spekuleres det på om partiet har hentet mange velgere fra Socialdemokraterna. Sveriges største parti har ofte gjort det svært godt i områder hvor det bor mange som er født i andre land enn Sverige.

Dersom det stemmer at Nyans har hentet mange av disse, kan de ha vært med på å avgjøre det svært jevne valget. Det endelige resultatet foreligger onsdag, men da 6264 av 6578 kretser var talt, ledet høyreblokken med ett mandat.

– Har Nyans fått én prosent av stemmene, kan det veldig godt være forskjellen mellom ett mandats overvekt for Magdalena Andersson eller ett mandats overvekt for Ulf Kristersson, sier statsviteren Sofie Blombäck ved Mittuniversitetet ifølge NTB.

Peter Esaiasson mener Nyans er et parti som ikke fanges opp på alle meningsmålinger. Han er professor i statsvitenskap.

– Det henger sammen med det nye Sverige, det skjulte Sverige kan man si. De personene som bor der, deltar ikke i like stor grad i meningsmålinger, sa Esaiasson til SVT.