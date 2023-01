Storavis: Tyskland sender stridsvogner til Ukraina

Tyskland har tatt avgjørelsen om å sende stridsvogner av typen Leopard 2 A6 til Ukraina.

Her er en Leopard 2-stridsvogn på øvelse i Forsvaret.

24.01.2023 19:08 Oppdatert 24.01.2023 19:38

Det melder den tyske avisen Der Spiegel. De siterer anonyme kilder på at Tyskland har bestemt seg for å hjelpe Ukraina med stridsvogner. Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold i Tyskland. En talsperson for den tyske regjeringen ønsket ikke å kommentere avisens opplysninger.

Også nyhetsbyrået Reuters siterer anonyme kilder på at tyskerne vil sende stridsvogner til Ukraina. Hverken det tyske utenriksdepartementet eller forsvarsdepartementet ønsket å kommentere Reuters’ opplysninger.

Der Spiegel skriver også at allierte i blant annet Skandinavia planlegger å sende sine Leopard-stridsvogner til Kyiv. Dette har Tyskland tidligere stått i veien for. Det er uklart om Norge er et av landene som vil sende stridsvogner.

Dagens Næringsliv skrev tirsdag at Norge kan gi opptil åtte av våre 36 Leopard-stridsvogner til Ukraina.

Nå gir Tyskland grønt lys til at Polen og andre land kan sende tilsvarende stridsvogner til Ukraina. Polens forsvarsminister ba tirsdag om tysk tillatelse til å videreselge stridsvognene til Ukraina.

Forsvarsdepartementet har så langt ikke svart på Aftenpostens henvendelser tirsdag kveld. Utenriksdepartementet viser til Forsvarsdepartementet for uttalelser om saken.

Avtale med USA

The Wall Street Journal skrev tirsdag at USA vil kunngjøre at de sender stridsvogner av typen Abrams A1 til Ukraina i løpet av uken.

Dette som en del av en diplomatisk avtale med Tyskland, der den tyske hæren sender et begrenset antall Leopard-stridsvogner, skrev avisen. Dette har også Reuters meldt.

I forrige uke var forsvarstopper fra 54 land samlet i Ramstein i Tyskland for å diskutere militær bistand til Ukraina. Et av ønskene fra president Volodymyr Zelenskyj var tyske Leopard-stridsvogner. Problemet: Tyskland har rett til å bestemme hvilke land som bruker dem.

Tyskland har gitt mye militært utstyr til Ukraina, men var i utgangsunktet motvillige til å sende stridsvogner av denne typen. Tyske våpenprodusenter har nektet kjøpere av stridsvognene å selge de videre. Dette har stått som et eget punkt i kontraktene med kjøperne.