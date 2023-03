Verden USA Skolen er en høyborg for skeive studenter. Nå har konservative tatt makten. «De vil rive alt.»

SARASOTA (Aftenposten): Florida-guvernør Ron DeSantis vil renske skolesystemet for «indoktrinering». Kritikerne sammenligner ham med Ungarns Viktor Orban.

Dagen startet med en drapstrussel og endte med sinne og sorg.

– New College gjorde så mye for datteren min. Hun gikk fra å være en usikker ungdom til å bli et uavhengig, fritt tenkende individ, sier Lisa Mejia (64), mens tårene triller.

– Jeg bare måtte være her i dag.

Mejia har akkurat deltatt på et folkemøte med den konservative aktivisten Chris Rufo.

Han er nylig blitt utnevnt til styremedlem ved New College og har varslet at universitetet i Florida skal reformeres fra grunnen av.

– Det er et kulturproblem på denne skolen, og vi gjennomfører en redningsaksjon, sier Rufo til Aftenposten.

Han mener skolen er blitt et trangsynt sted kontrollert av venstreorienterte aktivister.

– Vi skal frigjøre campus, frigjøre administrasjonen og frigjøre de ansatte fra de kulturelle gisseltagerne, slår Rufo fast.

Han har store ambisjoner. Målet er at konservative skal ta kontroll over universiteter over hele USA.

