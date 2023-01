Transperson skaper politiske problemer i Storbritannia

En transkvinne i et fengsel for menn setter konflikten mellom Skottland og regjeringen i London på spissen.

Isla Bryson skiftet kjønn etter arrestasjonene for voldtekt. Nå må hun sone i mannefengsel.

29.01.2023 14:19 Oppdatert 29.01.2023 15:15

I forrige uke ble Isla Bryson funnet skyldig i å ha voldtatt to kvinner. Da hun begikk forbrytelsene i 2016 og 2019, het hun Adam Graham og var mann. Hun krevde å få sone i et kvinnefengsel. Men etter kraftige protester sa skottenes førsteminister, Nicola Sturgeon, at Bryson måtte flyttes.

Spørsmål om kjønnsskifte og transrettigheter er allerede i ferd med å utvide kløften mellom Skottland og den britiske regjeringen. Isla Brysons sak gjør det ikke enklere.

