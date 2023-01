Sveriges statsminister om sikkerhetssituasjonen:– Vi lever i en farlig tid akkurat nå

Trusler og desinformasjonskampanjer mot Sverige har økt kraftig etter koranbrenningen. Sverige pekes ut som et antimuslimsk land og et legitimt mål for terror.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) møtte pressen tirsdag kveld.

31.01.2023 20:26 Oppdatert 31.01.2023 20:41

Tirsdag ettermiddag samlet Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) alle partilederne for å diskutere landets sikkerhet.

Den siste tiden har Sveriges vei mot medlemskap i Nato og flere påfølgende aksjoner i Stockholm skapt sterke reaksjoner i flere land.

Tirsdag kveld klokken 19 møtte statsministeren pressen.

– Det viktigste med møtet var at alle partiledere, uansett oppfatning i det formelle Natof-spørsmålet, skal få en god forståelse for situasjonen og hvilke krefter som nå er i spill i Sverige og utenlands, sa han under pressetreffet.

Han understreket samtidig at vi lever i en «farlig tid» og at han har snakket med FNs generalsekretær António Guterres på telefon:

– Jag har informert ham om situasjonen i Sverige akkurat nå og understreket viktigheten av at alle mennesker som snakker med ledere rundt om i verden, og som har respekt med seg i de samtalene, kan hjelpe oss å forklare at Sverige ikke søker strid med omverden, sier Kristersson.

Han kunne også fortelle at Sveriges Nato-forhandler i dette sekund er på vei til Washington med bakgrunn i sikkerhetssituasjonen i landet.

Utsettes for trusler og desinformasjonskampanjer

På pressetreffet hadde Sveriges statsminister også med seg Mikael Tofvesson, avdelingssjef for operativ avdeling på Myndigheten för psykologiskt forsvar.

Han kunne fortelle at landet i økende grad utsettes for trusler og desinformasjonskampanjer som beskriver Sverige som et islamfiendtlig land som tillater koranbrenninger. Sinnet finnes først og fremst i muslimske land, men også Russland skal stå bak forsøk på å påvirke bildet av Sverige.

Et av budskapene som spres er også at Sverige er et legitimt mål for terror, ifølge Tofvesson. Hvorvidt terrortrusselen nå er hevet i landet, ønsket han ikke å svare på og viste til Säkerhetspolisen.

Tyrkia reagerte sterkt da en prokurdisk aktivistgruppe hengte opp en dukke som skulle forestille Erdogan utenfor rådhuset i Stockholm nylig.

Spenningen økte ytterligere da den høyreekstreme danske politikeren Rasmus Paludans brant en koran utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm.

Tyrkias president Erdogan har i etterkant sagt at Sverige ikke kan forvente støtte til sin Nato-søknad.

Statsministeren understreket at det viktigste akkurat nå, er å «kjøle ned» situasjonen. Han forklarte også at Sverige skal verne om ytringsfriheten, men at det er viktig å forstå at handlinger kan få konsekvenser:

– Individer som gjennomfører disse blir nyttige idioter for krefter som vil Sverige vondt.