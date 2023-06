Wagner-sjefen sier han vil styrte militærledelsen i Russland: – Vi er klare til å dø

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sier at hans leiesoldatstyrke på 25.000 menn er klare til å dø. Han sverger at han vil styrte Russlands militærledelse.

Wagner-gruppen står vakt i en gate nær hovedkvartalet til det sørlige militærdistriktet i byen Rostov-on-Don, Russland, 24. juni 2023. Vis mer

Wagner-soldatene er nå i den sørlige russiske regionen Rostov, sier Prigozjin i et av flere lydmeldinger han har lagt ut natt til lørdag. De krysset grensen til Russland uten å møte på motstand, hevder Prigozjin.

Prigozjin sier videre at han og hans menn vil «knuse alle som står i deres vei», og at de er klare til å gå «hele veien» mot det russiske militæret.

Det har i lang tid vært konflikt mellom Prigozjin og militærledelsen i Russland. Men det er første gang han går så langt.

– Vi dør for det russiske folk, sier Prigozjin i en lydmelding.

Prigozjin påstår at Wagner-styrker har skutt ned et russisk militærhelikopter.

– Et helikopter har nettopp åpnet ild mot en sivil kolonne. Det er blitt skutt ned av Wagner-styrker, sier Prigozjin.

Dette har skjedd

Det har vært et dramatisk utvikling det siste døgnet:

Wagner-sjefen anklager Russland for å ha beordret et angrep som drepte Wagner-soldater.

Wagner som hevder å ha krysset den russiske grensen, oppfordrer russere til å slutte seg til ham. Men nekter for at det som skjer er et militærkupp.

Wagner-sjefen hevder gruppen kontrollerer alle militæranlegg i byen Rostov-na-Donu.

Den russiske militære sikkerhetstjenesten, FSB, beskylder Wagner-lederen for å oppfordre til militærkupp. De ber soldatene pågripe sin egen leder, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Sikkerheten i Moskva skal være betydelig skjerpet, men president Vladimir Putin har foreløpig ikke kommentert situasjonen.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozji sverger at han vil styrte Russlands militærledelse.

Hevder han kontrollerer militæranlegg

Prigozjin hevder lørdag morgen at leiesoldatgruppen har tatt kontroll over militæranleggene i byen Rostov-na-Donu.

Påstanden er ikke uavhengig bekreftet. Svært mye er uklart om det som skjer nå. Det er ikke dokumentert om Prigozjins påstander stemmer.

I en videomelding på Telegram sier Prigozjin at han og hans soldater er i hovedkvarteret til det russiske militæret i byen.

Videre sier han at selv om Wagner har kontroll over militæranleggene i byen, vil ikke Russlands krig i Ukraina påvirkes.

Prigozjin sier at hans soldater vil legge byen under en blokade og sette kursen mot Moskva med mindre Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu forsvarssjef Valerij Gerasimov kommer til ham.

Rostov-na-Donu ligger nær 1300 kilometer sør for Moskva, nær kysten av Azovhavet.

En fugl flyr over det russiske forsvarsdepartementet i Moskva lørdag morgen.

Antiterrortiltak

Påstandene til Prigozjin ar ikke blitt bekreftet uavhengig eller av Russland, men myndighetene i Voronezj-regionen sier at en militærkolonne er på M-4-motorveien som forbinder Sør-Russland med Moskva. Noe senere meldte guvernøren i Lipetsk-regionen at veien er stengt for trafikk ved grensen til Voronezj.

Og det virker som om russiske myndigheter tar truslene fra Prigozjin på alvor. I Moskva melder ordfører Sergej Sobjanin at det er iverksatt tiltak mot terror.

– I forbindelse med den informasjonen som kommer inn i Moskva, blir det iverksatt antiterrortiltak for å styrke sikkerheten, sier Sobjanin i sosiale medier.

Sent fredag ble det av statlige russiske medier meldt at sikkerheten ble skjerpet ved myndighetsbygninger, transportanlegg og andre viktige deler av Moskva.

Kraftige anklager

Situasjon som utviklet seg natt til lørdag følger de kraftige anklagene Prigozjin rettet mot Russland fredag. Han anklaget landet for å ha gitt ordre om et angrep mot leiesoldatgruppen og sa at 25.000 Wagner-soldater skulle «marsjere for rettferdighet». Han understreket at det ikke var snakk om et statskupp.

Forsvarsdepartementet i Moskva var snar med å publisere en uttalelse der de sier at Prigozjins anklager «ikke er i samsvar med virkeligheten og utgjør en informasjonsmessig provokasjon».

Prigozjin har heller ikke kommet med noen bevis for påstandene. Wagnergruppen har kjempet på Russlands side i landets krigføring mot Ukraina.

FSB sier de har åpnet sak mot Prigozjin for å ha oppfordret til væpnet opprør. De oppfordrer Wagner-soldater til å pågripe ham, ifølge uttalelse som ble gjengitt av russiske nyhetsbyråer natt til lørdag.

– Hold dere hjemme

Guvernøren i Rostov ber innbyggerne i regionen om å beholde roen og holde seg innendørs.

– Sikkerhetsstyrkene gjør alt som er nødvendig for å bevare sikkerheten til innbyggerne i området, sier guvernør Vasilij Golubev i en melding på Telegram like før klokken 4 lokal tid.

– Jeg ber alle om å beholde roen og ikke forlate hjemmene sine med mindre det er nødvendig, fortsetter han.

Også i regionen Lipetsk blir det meldt at sikkerheten skjerpes. Regionen ligger rundt 400 kilometer sør for Moskva.

– Det er tatt en beslutning om å forsterke sikkerhetstiltakene i regionen, sier guvernør Igor Artamonov.

– Jeg ber alle beholde roen, fortsetter han.

Løpende oppdateringer

Russlands president Vladimir Putin får løpende oppdateringer om situasjonen som nå utvikler seg i landet, ifølge Kreml.

Oppdateringene kommer fra alle relevante sikkerhetstjenester, og omfatter blant annet tiltakene som blir satt i verk for å hindre forsøk på væpnet opprør, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Putin har også blitt informert om den pågående saken mot Prigozjin av påtalemyndigheten, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov.

Det hvite hus sier i en uttalelse at USA følger med på situasjonen.