USA slipper video av sammenstøt mellom jagerfly og drone

Det amerikanske militæret har offentliggjort en video som de sier viser hvordan russerne tirsdag tvang dronen deres ned over Svartehavet.

Video fra amerikansk drone Videoen viser to angrep. Ved det andre angrepet skjer det en kollisjon, og videoforbindelsen blir brutt.

16.03.2023 11:05 Oppdatert 16.03.2023 11:35

Videoen viser to klipp fra hendelsen som Pentagon sier varte i 30–40 minutter.

Amerikanerne anklager russerne for å ha gjennomført et aggressivt angrep på den amerikanske overvåkingsdronen. To russiske jagerfly var involvert.

Det første delen av videoen viser hvordan et russisk Su-27 jagerfly flyr svært nær den amerikanske MQ9-dronen. Så slipper det russiske flyet ut drivstoff, antagelig i et forsøk på å skape problemer for den amerikanske dronen.

På videoen kan man se at et russisk jagerfly slipper ut drivstoff idet flyet passerer svært nær den amerikanske dronen.

I det neste videoklippet ser man at det russiske jagerflyet kommer enda nærmere. Ifølge det amerikanske militærets Europa-kommando viser videoen at det russiske flyet kræsjer inn i den amerikanske dronen. Dette skal man ifølge amerikanerne se 29 sekunder inn i videosnutten som nå er blitt offentliggjort. Dernest seg man at videoforbindelsen blir avsluttet.

Videobildene er åpenbart blitt filmet av videokameraet som befinner seg i den amerikanske dronen. Dette må være videobilder som er blitt overført til amerikanerne før dronen havnet i vannet.

Det russiske jagerflyet kommer flyvende mot den amerikanske dronen. Det russiske jagerflyet kolliderer med dronen. Videoforbindelsen blir brutt.

Hendelsen skjedde ifølge amerikanerne i internasjonalt farvann over Svartehavet.

Dronen befinner seg nå på havets bunn. Det skal være meget dypt der dronen befinner seg. Svartehavet er opptil 2200 meter dypt.

Amerikanerne har gjort det klart at de ikke har ressurser på plass i Svartehavet som gjør det mulig for dem å finne og hente opp vrakresten fra havbunnen. De sier imidlertid at sensitiv informasjon er blitt slettet fra dronens dataminne ved hjelp av fjernstyring. Dette ble gjort for å hindre at informasjon havnet i feil hender.

MQ9-dronene brukes normalt til overvåking. Russerne anklager amerikanerne for å drive spionvirksomhet over russiskkontrollerte områder.

Russerne har sagt at de vil forsøke å få hentet dronen opp fra havet bunn for å «vise hvordan USA deltar aktivt militært» i Ukraina-krigen.