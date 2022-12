USA vil annonsere mulig energi-gjennombrudd

192 lasere og en sylinder på størrelse med et viskelær. Det skal være kjernen i et mulig nytt energi-gjennombrudd.

Deler av maskinen ved Lawrence Livermore National Laboratory i California.

I dag 07:47

Forskere i USA skal for første gang ha klart å skape en kjernereaksjon som gir mer energi ut enn det de putter inn. Det melder flere amerikanske medier.

Dette er et stort gjennombrudd.

I teorien kan man bruke dette til å skape en energikilde som går av seg selv og skaper mer energi – uten at det skaper klimagassutslipp eller atomavfall.

Det amerikanske energidepartementet og USAs energiminister Jennifer Granholm er ventet å offentliggjøre det senere tirsdag. Forskerne har selv ikke bekreftet funnene.

Hva har forskerne egentlig gjort?

Prosessen som skjer, er en fusjon: Når to eller flere atomer slås sammen til et større og det skapes energi i form av varme.

Forskere har frem til nå ikke klart å kontrollere en fusjon på en effektiv måte. Nå skal de imidlertid ha fått det til ved å bruke en stor maskin i USA.

Forskerne ved Lawrence Livermore National Laboratory benytter seg av en maskin som skyter 192 store lasere mot en sylinder på størrelse med et viskelær, skriver The New York Times.

Sylinderen varmes opp til en ekstrem temperatur, som igjen gjør at ulike hydrogenatomer fusjonerer og blir til helium.

Dette skaper altså mer energi enn man bruker på prosessen – og det er hele poenget med å utvikle teknologien.

– Dersom dette blir bekreftet, vil vi være vitne til et historisk øyeblikk.

Det sier Arthur Turrell, en fysikkforsker tilknyttet blant annet Imperial College i London, til Financial Times.

Kan vi sette i gang stor produksjon av grønn energi nå?

Ikke nå. Da må man først finne løsninger på flere utfordringer.

Selv om oppdagelsen kan være et viktig steg, skjer det i svært liten skala. For at det skal få betydning, må alt skaleres kraftig opp.

Maskinen som er brukt i forsøkene, er for stor og dyr til å være effektiv i kommersiell bruk, skriver The New York Times. Det kreves også en måte å masseprodusere hydrogen som brukes i prosessen.

Det er langt frem til teknologien kan brukes til å varme opp en bygning eller sende strøm ut på nettet.