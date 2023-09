Derfor pynter Russland perrongen for Kim Jong-un

Nordkoreanske granater kan bli brukt i Ukraina. Det som Nord-Korea ønsker seg til gjengjeld, kan bli en stor trussel.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un ankommer Vladivostok i Russland med tog 24. april 2019. Bildet er hentet fra en russisk TV-sending. Vis mer

Publisert: 05.09.2023 13:32 Oppdatert: 05.09.2023 13:55

Nordkoreas leder Kim Jong-un planlegger å reise til Russland denne måneden. Han skal møte president Vladimir V. Putin. De skal diskutere muligheten for at Nord-Korea kan forsyne Russland med våpen, hevder amerikanske og allierte tjenestemenn overfor The New York Times.

Ifølge avisen skal Kim reise fra Pyongyang til Vladivostok helt øst i Russland. Det skal han trolig gjøre i et pansret tog.

Kim skal kanskje reise mye lenger, til et romsenter 100 mil unna. Kanskje blir han med helt til Moskva.

Nyheten om et toppmøte mellom de to lederne kommer kun en uke etter at Det hvite hus advarte om fremgang i våpensamtaler mellom Russland og Nord-Korea.

Russerne vil ikke si noe om det mulige møtet.

– Vi har ingenting å si, lyder beskjeden fra Kreml.

Russland trenger granater

Hva slags våpen vil de snakke om? Hva er det Nord-Korea har som Russland kan ha bruk for i krigen mot Ukraina?

– Det er artilleriammunisjon av kaliber 152. Det er det gamle sovjetiske artillerikaliberet. Russland trenger dette mest, og Nord-Korea har mye av det, sier Vladimir Tikhonov.

Han er professor ved Universitetet i Oslo og han er også ekspert på Nord-Korea.

Nord-Korea har flere hundre langtrekkende kanoner ved grensen mot Sør-Korea. I en krig skal de kunne ødelegge den sørkoreanske hovedstaden Seoul og området rundt.

– Det er Nord-Koreas hovedsikkerhet, sier Tikhonov.

Nord-Korea har mye artilleriammunisjon av samme type som det russerne bruker. Bildet er hentet fra en video Nord-Korea sendte ut etter en militærøvelse. Vis mer

Hva kan Nord-Korea få tilbake? Nord-Korea ønsker avansert satellitteknologi og hjelp til å utvikle atomdrevne ubåter. Det skriver The New York Times.

Nord-Korea antas å ha opptil 86 ubåter, men de fleste er gamle og mangler kapasitet til å reise langt. De representere ikke noen fare for USA.

Med russisk hjelp kan de bli i stand til å lage ubåter som kan seile opp mot den amerikanske kysten. Har de med seg missiler med atomstridshoder, vil de utgjøre en stor fare.

– Sikkerhetssituasjonen på den koreanske halvøya kan bli grunnleggende forandret, sier Tikhonov.

Med bedre satellitter kan Nord-Korea drastisk forbedrer sin etterretningskapasiteter. Det også kan bety at den nordkoreanske staten får mye bedre sjanser i en eventuell konflikt med Sør-Korea.

– Hva annet kan Russland tilby Nord-Korea?

– Veldig mye. Først og fremst når det gjelder raketteknologi. Det ser ut som om Nord-Korea utvikler missiler, slik som Hwasong-18, der de kopierer designet fra den russiske Jars-raketten. Det er mulig man kan fortsette denne veien, svarer Tikhonov.

Det er mulig Russland også kan tilby Nord-Korea utenlandsk valuta, noe de har stort behov for.

Nord-Koreas forsøk på å sende opp satellitter har ikke alltid gått så bra. I juli i år hentet Sør-Korea opp rester i sjøen etter en mislykket nordkoreansk oppskyting. Vis mer

Slik ble de bestevenner

De to landene var nære allierte under den kalde krigen. Men forholdet kjølnet etter Sovjetunionens oppløsning i 1991. I 2009 støttet Russland FN-sanksjoner mot Pyongyang. Det kom etter at Nord-Korea testet atomvåpen.

Hvordan klarte Kim Jong-un å bli Putins bestevenn igjen?

Etter landets siste atomsprengning i 2017 har Kim Jong-un forsøkt å bedre forholdet til landets to mektige naboland, Kina og Russland. I 2019 møtte Kim Putin i nettopp Vladivostok.

Putin fikk et koreansk sverd i gave.

Den russiske lederen er blitt isolert etter invasjonen i Ukraina. Men siden da har Kim Jong-un har stått frem som en lojal venn og støttespiller.

Nord-Korea er et av få land som har støttet Russland.

Til gjengjeld blokkerte Russland i fjor en ny FN-resolusjon mot Nord-Korea.

Kim Jong-un ga Vladimir Putin et koreansk sverd da de møttes i Vladivostok i april 2019. Når han kommer tilbake senere i september forventes det at diktatoren fra Nord-Korea har mer moderne våpen med seg i bagasjen. Vis mer

Det planlagte toppmøtet er også resultatet av Kim Jong-uns ivrige pennebruk. Han har tidligere utmerket seg som en svulstig og pågående brevskriver. Blant annet egget han opp Donald Trump i forkant av det overraskende toppmøtet med USAs tidligere president.

På Russlands nasjonaldag 12. juni i år mottok Putin et brev der Kim erklærte full støtte til det russiske folkets strid. Han lovte også et varmt vennskap fra Pyongyang.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un tok med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu på våpenmesse i Pyongyang. Vis mer

I juli dukket den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu opp i Pyongyang. Da pågikk 70-årsmarkeringen for Nord-Koreas «seier» over Sør-Korea og USA i Korea-krigen. Med seg hadde han et svarbrev fra Putin til Kim, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Siden har mye skjedd mellom de to landene.

Moskva diskuterer med Pyongyang om de kan holde en felles militær øvelse sammen. Det sa Sjojgu til russiske medier på mandag.

– Hvorfor ikke. Dette er naboene våre. Det er et gammelt russisk ordtak som sier: Du velger ikke naboene dine, og det er bedre å leve med naboene dine i fred og harmoni, sier han ifølge Interfax.