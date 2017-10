IS er beseiret i Mosul og Raqqa. Hva skjer med terrororganisasjonen nå?

– IS kan opphøre å eksistere som territoriell organisasjon hvis de internasjonale styrkene fullfører jobben, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole.

Tirsdag erobret den USA-støttede alliansen Syriske demokratiske styrker (SDF) den IS-erklærte hovedstaden Raqqa.

Viskes ut fra kartet

Helt siden sommeren 2015 har terrororganisasjonen tapt terreng i Syria og Irak. I sommer var slaget om den viktige byen Mosul tapt. Nå har også IS’ viktigste høyborg falt.

Det svarte området på kartet under viser hvilke områder IS hadde kontroll på i juli 2015 og hvilke områder de har kontroll på nå:

Som kartet over viser, er IS fortsatt ikke slettet fra kartet, men de har tapt store byer og landområder. På det meste kontrollerte IS en tredjedel av Irak, blant annet landets nest største by Mosul, samt rundt halvparten av Syria.

– Det er nå opp til IS’ motstandere om de vil sette inn nådestøtet. Da vil IS opphøre som territoriell organisasjon som har kontroll over landområder, sier Thomas Slensvik.

ERIK DE CASTRO

– Men flyttes fokuset over på andre fronter, noe som ikke er helt usannsynlig, så vil IS kunne leve videre, eventuelt gjenoppstå i nye områder, sier han.

Terrorhovedstaden ble knust: Nå skal IS-medlemmene straffes

Afshin Ismaeli/Aftenposten

Nye utfordringer kan berge IS

Slensvik sier både Irak og Syria har store utfordringer utover å nedkjempe IS. Blant annet den økende uroen knyttet til det kurdiske opprøret.

Forsvaret

– Fokuset kan fort bli flyttet vekk fra IS. Da kan vi risikere at IS nesten blir knekt, men gjenoppstår på andre måter andre steder, sier Slensvik.

Han sier det likevel trolig ikke blir så enkelt for IS å gjenoppstå eller leve videre.

– IS har rekruttert mange fordi de har vært annerledes. IS har hatt sitt kalifat, sitt et eget område «å skilte med». Det har vært et trekkplaster. Nå er det et «produkt» de ikke lenger kan selge. Nå har ikke IS mer å tilby enn andre ekstreme grupperinger. Det er usikkert hvordan det vil slå ut, sier Slensvik.

TT / NTB scanpix

Den ytterliggående islamistgruppen IS tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.

Etter at Raqqa, hovedstaden i IS-leder Abu Bakr al-Baghdadis selvutnevnte kalifat, falt er IS’ makt sterkt redusert.

Aftenposten i Raqqa: Aftenposten til stede da 5 år gamle Selma ble reddet ut.

Tre veier videre for IS

Slensvik ser for seg tre ulike scenarioer for hva som kan skje med restene av IS.

IS kan bli:

Motstandsbevegelse

Terrororganisasjon

Eller:

Gjenoppstå på nytt område

– Restene av IS kan gå under bakken og bli en motstandsbevegelse som opererer i grupperinger inne i Irak. Man kan se for seg at de vil søke støtte lokalt og prøve å angripe regjeringsmål, sier Slensvik.

Han mener det er en større risiko for dette i Irak, enn i Syria, fordi IS har mer støtte der og bl.a. lettere kan finne gjemmesteder i Irak.

REUTERS TV

– De kan også bli en ren terrororganisasjon med celler rundt omkring, men da uten et kalifat. Man kan se for seg bilbomber i Bagdad og i regionen, men også i vestlige land.

– Men det er også en mulighet for at IS over tid kan forflytte og gjenoppstå i andre områder.

Slensvik sier det er mye usikkerhet rundt IS’ videre skjebne blant annet fordi det er uklart om lederen al-Baghdadi er i live.

– Han har vært rapportert død flere ganger, men det er ikke bekreftet. Hvis han er i live vil det være vanskelig å si at IS er død som organisasjon.

Aftenpostens team rapporterer fra Raqqa: Tusener kan ha blitt drept da Raqqa skulle gjenerobres. Ibrahim har ingen barn igjen.

– IS er tilbake til utgangspunktet

Historiker Knut S. Vikør, ekspert på islamsk historie, sier det enkle svaret på om IS vil fortsette i en eller annen form er «ja».

– IS er knust, men på den måten at nå er oppdelt i mange småbiter. De operere fortsatt i noen «lommer» og har nok ikke gitt opp ambisjonen om å etablere et nytt kalifat andre steder.

Hagesæther

– Men det er ikke lett å se for seg akkurat nå hvor det skulle bli.

Han sier IS på mange måter nå et tilbake til utgangspunktet, før kalifatet ble erklært, med å drive terrorvirksomhet.

– Men det spørs om IS vil være like tiltrekkende fremover. Mange søkte til IS fordi det ga en mulighet til å leve i det muslimske idealsamfunnet og etter sharialover. Det kjennetegnet ved IS er nå borte.

Massivt internasjonal press mot IS

IS har de siste årene vært under økende press, først og fremst som følge av massive flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen som støtter irakske regjeringsstyrker og kurdiske opprørere i Syria, men senere også fra Russland som gir flystøtte til syriske regjeringsstyrker.

Den irakske byen Ramadi ble gjenerobret i desember 2015, og Mosul ble gjenerobret i juli i år. I forrige uke ble Hawija, den siste IS-bastionen i Irak, gjenerobret.

I Syria ble IS først drevet ut av grenseområdene mot Tyrkia av USA-støttede kurdiske opprørere.

Nylig ble gruppen nedkjempet i Hama-provinsen i Syria, og 17. oktober erklærte den amerikanskstøttede opprørsalliansen SDF seier over IS i Raqqa.

Byen Deir al-Zor står også for fall, men IS har foreløpig bitt seg fast i Eufrat-dalen, i den palestinske flyktningleiren Yarmouk sør for Damaskus, samt i enkelte små lommer av Syria, blant annet i Hama-provinsen.