FN-sjefen får ikke nye klimamål fra Norge

– De norske klimamålene skal oppdateres og forsterkes i 2020, sa Solberg da hun møtte norsk presse i forkant av mandagens toppmøte.

Det er FNs generalsekretær António Guterres som er vert for samlingen. Han har bedt politiske ledere om å komme dit med skjerpede klimamål og konkrete planer for hvordan utslippskuttene skal skje.

I sin tale under åpningen av toppmøtet understreket Guterres behovet for raske tiltak for å bekjempe klimaendringene.

– Hvis vi ikke raskt endrer vår levemåte, så setter vi selve livet på spill, sa han.

Men verken Norge eller EU er kommet i mål med diskusjoner om nye klimamål før toppmøtet i New York.

Omstilling i vente

Klimatoppmøtet står dermed i fare for å bli et antiklimaks for de mange ungdommene i Europa som har skolestreiket for klimaet det siste året.

I dag har EU og Norge likelydende mål om å kutte klimautslippene med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Den norske regjeringens ønske er at EU skal skjerpe dette målet til 55 prosent. Gjør EU det, vil Norge følge opp med et tilsvarende løfte. Men noen endelig avklaring kan ikke ventes før i 2020.

Solberg gjør det likevel klart at en stor økonomisk omstilling er i vente.

– Det må bli dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig, sier statsministeren.

Ifølge henne er det bare naturlig at ungdom nå krever handling.

– Neste generasjoner får helt andre rammebetingelser enn oss. Flere må innse alvoret.

Solberg valgte å framheve klimaløsninger knyttet til havet i den korte talen hun holdt under toppmøtet mandag.

– En bærekraftig og sunn havøkonomi vil være avgjørende for å bekjempe klimaendringene, sa statsministeren.

– Hvordan våger dere!

Verdensledere som Tysklands statsminister Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Indias statsminister Narendra Modi var alle på plass på klimatoppmøtet.

De fikk høre den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) rette harde anklager mot dem under åpningen av møtet.

– Vi er ved begynnelsen av en masseutryddelse, og alt dere kan snakke om er penger og eventyr om evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere! sa Thunberg, som hadde tårer i øynene mens hun talte.

Ifølge FN har i alt 66 land nå forpliktet seg til netto nullutslipp innen 2050.

Men mer enn halvparten av FNs medlemsland lot være å delta på toppmøtet, og USAs president Donald Trump hadde på forhånd meldt avbud.

Trump ble likevel observert på toppmøtet, hvor han oppholdt seg i omtrent et kvarter og klappet etter noen av talene.

Tyske tiltak

Mens andre industriland diskuterer en skjerping av klimamålene, har Trump fjernet eksisterende klimareguleringer i USA og varslet at han vil trekke landet ut av Parisavtalen fra 2015.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) tror ikke det vil komme noe nytt fra Trump på klimafronten når han taler for FNs hovedforsamling tirsdag.

– Jeg vil bli overrasket hvis det kommer noe offensivt derfra, sier Elvestuen til NTB.

Under toppmøtet mandag kunne Angela Merkel presentere nye, konkrete tiltak som de tyske regjeringspartiene ble enige om i forrige uke. Ett av målene er å fase ut tysk kullkraft innen 2028.

Frankrikes president Emmanuel Macron argumenterte for at det ikke bør inngås nye handelsavtaler med land som trekker seg fra Parisavtalen.

I tillegg ba han landene på møtet om å overføre mer penger til FNs grønne klimafond, noe blant andre Frankrike og Norge nylig har lovet å gjøre. Macron håper pengene vil veie opp for at USA har stanset sine bidrag til fondet.