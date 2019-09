Torsdag sto for første gang demokratenes ti toppkandidater til presidentvalget neste høst sammen på scenen. Gratis helsevesen, nye våpenlover, nye og gamle presidenter og klima var blant emnene kandidatene debatterte i den tre timer lange debatten.

Dette var de ti kandidatene som hadde kommet seg gjennom nåløyet for å få delta. De hadde fått minst to prosent oppslutning på enten fire nasjonale målinger eller på målinger fra en eller flere av de fire første delstatene som skal avholde primærvalg.

Debatten torsdag var første gang velgerne fikk se samtlige av favorittene til å bli Donald Trumps utfordrer på samme scene. Alles øyne var rettet mot tidligere visepresident Joe Biden.

Det var knyttet stor spenning til om Biden kom til å levere varene eller ikke. Spesielt etter å ha skuffet i de to foregående debattene, hvor han i etterkant ble beskrevet som som vaklende, viste tydelige svakheter og ble slått ut av et angrep fra senator Kamala Harris.

Jonathan Bachman, Reuters / NTB scanpix

Fakta: Disse deltok i debatten Joe Biden (76), tidligere visepresident Bernie Sanders (77), senator fra Vermont Elizabeth Warren (69), senator fra Massachusetts Pete Buttigieg (37), borgermester i South Bend, Indiana Kamala Harris (54), senator fra California Beto O’Rourke (46), tidligere kongressmann fra Texas Cory Booker (49), senator fra New Jersey Amy Klobuchar (58), senator fra Minnesota Andrew Yang (44), forretningsmann Julián Castro (44), tidligere boligminister

Energisk Biden, men hvem vant debatten?

Denne gangen var Biden langt mer energisk. Kommentatorene beskriver ham som påskrudd og offensiv. Til tross for gjentatte angrep fra alle kanter, leverte Biden varene, mener kommentator Dan Balz fra The Washington Post. Balz får støtte fra CNNs Chris Cillizza, som påpeker at Biden unngikk alvorlige blundere.

Kommentatorkorpset til The New York Times, mener derimot at det var senator Elizabeth Warren som gikk seirende ut av debatten.

«Nok en solid forestilling», «hun er så god til dette» og «lar seg ikke påvirke av Bidens angrep», skriver avisens kommentatorer om Warren.

I form av økt støtte, var det også Warren som kom best ut av debatten, viser en målingen Ipsos har gjort på vegne av FiveThirtyEight.

Avisen trekker også frem Kamala Harris, senator Cory Booker og borgermester i South Bend Pete Buttigieg som debattens vinnere.

NBC News trekker frem Warren og Biden som de to kandidatene som leverte varene, men begge får også kritikk for ikke å være tydelige nok.

David J. Phillip, AP / NTB scanpix

Går Biden tom for ammunisjon?

Mens The New York Times kåret Elizabeth Warren til debattens vinner, mener CNNs Cillizza at hun skuffet.

«Hun var ikke svak, men hun var ikke veldig involvert i debatten», skriver Cillizza, som mener tidligere boligminister Juliáb Castro og forretningsmann Andrew Yang også skuffet. Politico peker på at Warren «forsvant inn i bakgrunnen», mens Biden fremsto som offensiv fra scenen i Houston.

Kommentatorkorpset til The New York Times mener derimot at Biden ikke leverte varene.

«Ser ut til å gå tom for ammunisjon», «har aldri vært god til å debattere» og «pinlig usammenhengende», er dommen fra avisens kommentatorer.

Store deler måtte Biden forsøke å stå imot angrepene fra de andre kandidatene, men lyktes i liten grad, mener flere eksperter.

Nedadgående kurve for «den sinte onkelen»

Så langt viser meningsmålingene at favorittene til å bli demokratenes presidentkandidat er Elizabeth Warren, Joe Biden og senator Bernie Sanders. Men en hes Sanders vil nok være skuffet etter debatten torsdag.

Mens Warren har hatt en positiv utvikling på meningsmålingene over lang tid, så har Sanders hatt det motsatte.

«Den hese stemmen hjelper ikke den sinte onkelen», «høres fortsatt ut som en eksentrisk onkel», «usikker på om han skaffet seg flere stemmer», er dommen fra The New York Times etter debatten.

Sanders ble kontinuerlig angrepet av Joe Biden for å fremme en naiv helsereform, og spesielt da Sanders anklaget den tidligere visepresidenten for å være ansvarlig for at amerikanere rammes av kreft, påpeker Cillizza.

Mike Blake, Reuters / NTB scanpix

Trump, Trump og mer Trump

Samtidig som demokratene forsøker å samle seg rundt en felles plattform, er samtlige av kandidatene enige om at det viktigste er å få Donald Trump ut av Det hvite hus.

Etter å ha skuffet i forrige debatt, forsøkte Kamala Harris seg på en ny taktikk: Å gå til angrep på Trump.

Hun brukte hele åpningsinnlegget til å kritisere den sittende presidenten. Flere ganger henvendte hun seg direkte til Trump, som om han satt og fulgte med på debatten, før hun avsluttet:

– Nå kan du bytte over til Fox News.

Tidligere kongressmann Beto O'Rourke gikk hardest ut og beskrev Trump som rasist i klare ordelag. O’Rourke gikk så langt som å kalle Trump en hvit nasjonalist.

– Han er en dødelig trussel mot fargede mennesker i dette landet, la han til.

Carolyn Kaster, AP / NTB scanpix

Splittet over helsevesenet

Mens flere reportere, eksperter og kommentatorer påpeker at kandidatene til tider var mer opptatt av å kritisere den nåværende beboeren av Det hvite hus, viste debatten at helsevesenet splitter kandidatene.

«Nok en gang var det krangling over kostnader, dekning og hvorvidt partiet er blitt for radikalt», skriver politisk journalist Danielle Kurtzleben fra NPR.

Fra scenen i Houston var det i grove trekk to planer som ble lagt frem: «Medicare for All» og Obamacare (Affordable Care Act).

Warren og senator Bernie Sanders er sterke forkjempere for den førstnevnte planen, som vil innebære en overgang til et offentlig helsevesen. Joe Biden tar derimot til orde for en videreføring av Obamacare, som gjør det mulig å velge mellom en privat eller offentlig løsning.