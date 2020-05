I et brev til sjefen i Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, som er lagt ut på Twitter, gjentar Trump sin flengende kritikk av organisasjonen og truer med å gjøre stoppen i finansiering permanent.

Trump mener at WHO har vært i lommen på Kina under koronakrisen og unnlatt å kritisere folkerepublikken for måten de har taklet utbruddet, som startet i Wuhan.

I brevet går Trump gjennom en rekke punkter der han mener at WHO har oversett advarsler mot hva som foregikk i Kina, og han mener dette har hatt enorme konsekvenser for verden.

– Tjener ikke USAs interesser

Han sier at amerikanske skattebetalere ikke er tjent med å betale for en organisasjon som ikke «tjener USAs interesser». Han sier at WHO må «demonstrere uavhengiget fra Kina».

- Hvis ikke WHO forplikter seg til substansielle forbedringer innen de neste 30 dagene, vil jeg gjøre den midlertidig stoppen i finansieringen permanent og revurdere medlemskapet i organisasjonen, skriver Trump.

Trump skriver blant annet at WHO-sjefen har takket Kina for de kraftige tiltakene de satte inn, men at han selv fikk kritikk for å stenge grensene for folk som kom fra Kina.

– Burde gjort som Brundtland

Trump har fått mye kritikk for å fryse støtten til Verdens helseorganisasjon midt under en pandemi som rammer svært mange land i verden. Det foregår samtidig en debatt om hva Kina gjorde i starten av epidemien.

Den amerikanske presidenten har kalt Verdens helseorganisasjon for en marionett for Kina. I brevet skriver han at den nåværende sjefen Tedros Ghebreyesus burde gjort som en av sine forgjengere, Gro Harlem Brundtland.

– Bare for noen år siden, under ledelsen av en annen generaldirektør, viste WHO verden hva den kunne tilby. I 2003, som svar på utbruddet av SARS i Kina, erklærte Gro Harlem Brundtland modig WHOs første krise-reiseråd på 55 år og frarådet reiser til og fra episenteret for utbruddet i det sørlige Kina. Hun nølte heller ikke med å kritisere Kina for å true den globale helsen ved å skjule utbruddet gjennom sitt vanlige opplegg der de arresterer varslere og sensurere media. Mange liv kunne være reddet om du hadde fulgt Dr. Brundtlands eksempel.

Kritiserte WHO-kutt

Men Norges tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland, som var sjef i helseorganisasjonen fra 1998 til 2003, har tidligere kritisert Trump for å true med pengekutt.

– Det siste vi nå trenger er å angripe WHO, har Gro Harlem Brundtland tidligere sagt til NTB om Trumps stans i pengestøtten til WHO. Brundtland, og påpeker også at organisasjonen spiller en viktig rolle for å forebygge kriser som coronapandemien.

– WHO har både de nødvendige erfaringer og fullmakter til å ha oversikt over og dele informasjon og samtidig bistå alle land med å få bukt med den pågående coronakrisen, sa Brundtland i en uttalelse til NTB.

Første bidragsyter

USA betaler årlig over 400 millioner dollar til Verdens helseorganisasjon, og er dermed den største enkeltbidragsyteren og bidrar med ca 15 prosent av organisasjonens budsjett. På andre plass kommer Bill and Melinda Gates Foundation, ifølge World Economic Forum.

Donald Trump har selv fått kritikk for måten han har håndtert korona-krisen. USA har nå flest koronarelaterte dødsfall i verden.