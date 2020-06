Amerikanske George Floyd er blitt et verdenskjent navn. Han døde 25. mai etter å ha blitt pågrepet av politiet. Én av politibetjentene holdt Floyd nede ved å legge kneet på halsen til Floyd. 46-åringen ropte etter hjelp og sa han ikke fikk puste.

Siden har reaksjonene vært kraftige og demonstrasjonene har spredt seg til mange andre land i verden. «I can’t breathe» er blitt et slagord for bevegelsen som protesterer mot politivold og strukturell rasisme i samfunnet.

Jonathan Drake / Reuters

Hundrevis i kø

Lørdag ble det avholdt en minnestund for George Floyd i den lille byen Raeford i North Carolina, en småby med under 5000 innbyggere. Der ble han født for 46 år siden. Hundrevis av mennesker møtte opp for å sørge, skriver USA Today.

Det ble holdt en offentlig syning av Floyds kiste. Ti og ti fikk slippe inn i Raford kirke. Utenfor sto hundrevis i kø.

– Det kunne vært meg. Det kunne vært min bror, min far, hvem som helst av mine svarte venner, sier en av dem som var i begravelsen, Erik Carlos.

I Washington forberedes man nå på det som kan bli den største demonstrasjonen hittil mot politivold og rasisme i kjølvannet av drapet på Floyd.

Ed Clemente / Pool The Fayetteville Observer

Flere markeringer til uken

Mandag skal det holdes et ny likskue av Floyd. Denne gang i Houston i Texas, der Floyd vokste opp. Dagen etter blir det holdt en minnestund for 500 mennesker i byen. Da er det ventet at flere kjente mennesker og politikere møter opp.

Senere vil det bli gjennomført en privat begravelse, skriver USA Today.