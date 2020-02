Kan han «trolle Trump til tap»? Bloomberg erter med pengeprat, golfvideo og en Trump-minister på laget

Den 78 år gamle New York-milliardæren meldte seg svært sent på i nominasjonskampen i Det demokratiske partiet. Dermed står han ikke på stemmesedlene før 3. mars, den såkalte supertirsdag.

Den dagen velges en tredjedel av utsendingene til partilandsmøtet som i juli formelt velger presidentkandidaten.

Satser på store stater

Fordi Bloomberg er sent ute og styrtrik, driver han en utradisjonell valgkamp:

Han har droppet å drive valgkamp i de fire første statene som holder nominasjonsvalg.

I stedet satser han tungt i store delstater med mange landsmøtedelegater.

Han samler ikke inn penger fra støttespillere.

Han bruker likevel penger i et tempo aldri tidligere sett i en valgkamp.

Fakta: Demokratenes nominasjon USA velger president 3. november. I Det demokratiske partiet kjemper et titall personer om å få utfordre president Donald Trump til høsten. På nasjonale målinger har hittil som oftest Joe Biden ledet. Forrige uke holdt Iowa nominasjonsvalg. Natt til onsdag norsk tid var det primærvalg i New Hampshire. Pete Buttigieg og Bernie Sanders gjorde det best. Senere i måneden følger Nevada og Sør-Carolina før den såkalte «supertirsdag» 3. mars da 14 stater stemmer.

Støtte fra Trump-minister

Før helgen gjorde den uvanlige kandidaten noe annet som ikke er så typisk. Han sikret seg støtte fra en politiker som for bare måneder siden var sentral i Trump-administrasjonen.

Richard V. Spencer var marineminister, men fikk sparken av Trump etter en strid om presidentens benådning av en krigsforbryterdømt spesialsoldat. Spencer omtalte seg selv som «republikaner hele mitt liv», men uttrykte uro for at USA svikter sine allierte. Han anbefalte velgerne å stemme på Bloomberg.

Kjetil Hanssen

Verdens åttende rikeste

Trump har gitt Bloomberg, som er 1,73 høy, kallenavnet «Mini Mike».

Bloomberg går imidlertid ikke av veien for å gi et lite stikk eller to rettet mot president Trumps selvbilde.

– Folk spør meg om jeg virkelig vil ha en valgkamp mellom to New York-milliardærer, sa Bloomberg forrige uke til velgere i Pennsylvania.

Han fortsatte:

– Da svarer jeg: Hvem er den andre?

Den tidligere New York-ordføreren står med sine drøyt 60 milliarder dollar i formue som nummer 8 på Forbes-listen over verdens rikeste personer. Trump står på 275. plass med omtrent 3 milliarder dollar.

Fakta: Michael «Mike» Rubens Bloomberg Amerikansk politiker og forretningsmann født i 1942. Vokste opp i en middelklassefamilie. Studerte ingeniørfag ved Johns Hopkins og økonomi ved Harvard. Ble rik på å bygge opp et selskap innen finansinformasjon og programvare for finansselskaper. Var ordfører i New York fra 2002 til 2013. Har vekslet mellom å være republikaner, demokrat og uavhengig. Har markert seg som tilhenger av strengere våpenlover, selvbestemt abort og mer ambisiøs klimapolitikk.

Paul Hayes, Caledonian-Record/AP/NTB scanpix

Flere enn 1000 ansatte

Bloomberg har brukt så store summer på sin valgkamp hittil at det også i amerikansk valgsammenheng har vakt oppmerksomhet. I desember brukte han nesten 1,8 milliarder kroner – mer penger enn noen av de andre kandidatene hadde samlet inn i løpet av hele året.

I tillegg viser valgkampregnskapene en sjenerøs pengebruk. Antall ansatte på landsbasis passerte nylig 1000.

Han er heller ingen gjerrigknark på lønningsdagen. En medarbeider hever en gasje på nesten en halv million kroner i måneden. En del andre mellomledere tjener rundt 100.000. En nyansatt ble hentet til New York så hastig at vedkommende ikke bare fikk en leieleilighet, men også refundert utgifter til å fylle opp klesskapet.

Carlos Osorio, AP/NTB scanpix

Golf-film med skjult motiv?

Brorparten av valgkamppengene går imidlertid inn i et massivt reklamebudsjett. TV-seere og brukere av sosiale medier pepres med Bloomberg-filmer. Hittil har Bloomberg svidd av tilsammen 2,7 milliarder kroner på reklame.

Da det ble kjent at Donald Trump hadde kjøpt rådyr reklameplass under den amerikanske fotballfinalen Superbowl, gjorde Bloomberg det samme. Og i en annen 15 sekunders video forsvarer Bloomberg at han en gang leide inn Trump til å bygge en golfbane: «Det er den eneste jobben jeg ville gitt ham.»

CNNs Chris Cillizza mener det egentlige formålet med golf-filmen er å terge Trump ved vise frem bilder av en overvektig president i dårlig form. Analytikeren mener Bloomberg kan være den som er best egnet til å «trolle Trump til tap».

Klatret til fjerdeplass

Innsatsen har ikke sendt ham til topps i feltet, men har heller ikke vært resultatløs. På gjennomsnittet av nasjonale målinger har han klatret til en fjerdeplass. Han ligger etter Joe Biden, Bernie Sanders og Elizabeth Warren, men foran Pete Buttigieg. Litt flere enn hver tiende demokrat kan tenke seg å se Bloomberg utfordre Trump.