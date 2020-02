Mens britene holdt pusten på grunn av stormen Ciara som har preget Storbritannia de siste dagene, bestemte fire personer mandag seg for å bestige Ben Nevis, som er det høyeste fjellet på De britiske øyer.

Stormen Ciara er den samme stormen som har fått navnet Elsa i Norge.

Fjellet ligger nær Skottlands vestkyst og har en høyde på 1344 meter. Under normale forhold er det kanskje ikke den største utfordring å bestige det, men når det er full storm og klatrerne mangler nødvendig utstyr, så kan det fort gå galt.

Det opplevde kvartetten som ble hentet ned med et helikopter mandag kveld. De var nær toppen da redningsmannskaper fant dem. 22 frivillige deltok i leteaksjonen.

Været var så dårlig at de fire måtte følges ned et stykke fordi helikopteret ikke kunne fly helt opp til dem.

Historien om redningsaksjonen er lagt ut på Facebook-siden til Lochaber Mountain Rescue Team.

Tre av fire med joggesko

Etter en lang redningsaksjon i snøstorm ble de fire fraktet til et sykehus i Fort William. Ifølge BBC var de veldig kalde. En av dem hadde vanskeligheter med å gå. Kanskje ikke så rart med tanke på at den kraftige vinden førte til at den effektive temperaturen var på 20 minusgrader og tre av dem var iført joggesko.

De hadde heller ikke isøkser, stegjern eller kart.

«Ekstrem heldige mennesker. Ingen vinterutstyr – ingen isøkser, ingen stegjern og så langt vi vet ingen kart», skriver redningsteamet på Facebook.

Hadde mobildekning

Miller Harris i redningsteamet har sagt til BBC at de fire var heldige som befant seg på et sted på fjellet der de hadde mobilsignaler. Derfor kunne de ringe politiet og deretter bruke en app for å gi redningsmenn sin posisjon.

Lisa Marie Pane, TT / NTB scanpix

Men det er slett ikke sikkert at det skulle gå så bra som det gikk. Ifølge redningsmannskaper var de omtrent 150 meter unna et islagt bratt parti. «Hvis de hadde sklidd eller gått ned, kunne konsekvensene ha vært langt mer alvorlige», skriver de på Facebook.