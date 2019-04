Paven sa han var trist og at han sender sine tanker til ofrene.

– Jeg mottok i dag med tristhet nyheten om angrepene, på påskesøndag, som medførte sorg og smerte, sa pave Frans foran titusener av frammøtte på Petersplassen i Vatikanet.

– Jeg ønsker å gi uttrykk for min hengivne nærhet til det kristne samfunnet, som ble angrepet idet det var i bønn, og til alle ofrene for slik grusom vold, sa paven, som ba for ofrene:

– Jeg ber Herren ta imot alle de som på tragisk vis ble drept og jeg ber for de sårede og for dem som lider som følge av denne dramatiske hendelsen, sa pave Frans.

Paven ble observert med et svært alvorlig ansiktsuttrykk før han talte til forsamlingen.

Påskesøndag er i henhold til kristen tro en gledens dag.

– Avskyelige angrep

– Jeg fordømmer på det sterkeste de avskyelige angrepene mot kirker og hoteller på Sri Lanka denne påskemorgen. Mine tanker går til de som er rammet og deres pårørende, skriver Solberg på Twitter.

Hennes britiske kollega Theresa May fordømmer også angrepene som fant sted søndag i den tidligere britiske kolonien.

– Voldshandlingene mot kirker og hoteller på Sri Lanka er virkelig avskyelig, og mine tanker går til alle som er berørt på dette tragiske tidspunktet. Vi må stå samlet og forsikre oss om at ingen noen gang skal måtte praktisere sin tro under frykt, skriver May på Twitter.

– Terrorisme, religiøst hat og intoleranse kan ikke tillates å vinne, sier Tysklands regjeringssjef Angela Merkel.

«Inderlige kondonlanser fra folket i USA til folket på Sri Lanka etter de forferdelige terrorangrepene på kirker og hoteller som har drept minst 138 personer og skadet 600 flere. Vi står klare til å hjelpe,» skriver Donald Trump på Twitter.

– Barbarisme

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sier han mottok nyheten om angrepene med forskrekkelse og tristhet.

– Mine kondolanser går til de pårørende til ofrene som var samlet i fredfull bønn eller som var kommet for å besøke dette vakre landet, skriver han på Twitter.

Indias statsminister Narendra Modi fordømmer angrepene i nabolandet på det sterkeste.

– Det finnes ikke noe sted for denne type barbarisme i vår region, skriver han på Twitter.

Også Afghanistan og Pakistan var raskt ute med å fordømme angrepene.

– Å ramme mennesker i bønn er grusomt, sier Afghanistans president Ashraf Ghani, som sender sine kondolanser.

Pakistan bisto i sin tid Sri Lanka med å trene opp landets hærsjefer under borgerkrigen mot LTTE (Tamiltigrene).