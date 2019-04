Hun gledet seg til å spise Colombos deiligste søndagsbrunsj på luksuriøse Cinnamon Grand Hotel.

Underveis fikk hun høre av en venninne at det smalt.

– Først trodde jeg ikke på henne, men nå forstår jeg at det har vært flere angrep. Det er ikke så lett å følge med fordi Facebook er stengt. Jeg kan heller ikke ringe ut, sier Nina Wolther (59) fra Oslo.

Myndighetene har innført både portforbud og forsøkte å stenge ned trafikken på sosiale medier etter bombeangrepene mot flere kirker og hoteller i landet.

Fengshui- og yogainstruktøren har pendlet til og fra Sri Lanka etter at hun ble forelsket i landet for ti år siden.

– Jeg har alltid vært søkende og kom hit fra India. Jeg gråt de første tre ukene jeg var her. Det var ikke fordi jeg var trist. Det var fordi jeg følte at jeg kom hjem. Men jeg har jo hatt mindre runder, sier Wolther via Facebook Messenger-linje fra Colombo.

Hun har mange venner i Colombo og søkte tilflukt hos en venninne bare ti minutter fra hotellet.

– Jeg føler meg trygg her i et vanlig privathus. Det virker jo som om det er hoteller og kirker som er målene, sier Wolter.

Skal ramme økonomien

Wolther har blant annet produsert sin egen te på Sri Lanka, og driver nå et fengselsprosjekt i Indonesia hvor hun underviser i mindfulness. Hun har også en nettbedrift med salg av smykker.

Hun skal være på Sri Lanka til juni. Dagens dramatikk får henne ikke til å endre mening.

– Slik mine venner forstår angrepene, så handler det om å ramme den økonomiske oppgangen, ikke turister generelt, sier Wolther.

Hun mener Sri Lanka er et hardt prøvet land. Men de siste ti årene har det vært rolig.

– Det er mange fra Sri Lanka som dro ut. Nå har mange kommet tilbake. Venninnen min som jeg bor hos, var 30 år i USA. Men hun vil ha alderdommen sin i hjemlandet, sier Wolther.

Trist for Sri Lanka

Wolther karakteriserer angrepene som utrolig trist for Sri Lanka.

– Jeg har venner i 30-årene som vokste opp med bomber under hele oppveksten. De siste ti årene har det vært rolig. Det har bygget seg opp en enorm turisme her. Og det er denne økonomien jeg tror er målet for angrepene, sier Wolther.

Ble evakuert fra frokosten

Familien Drengstig fra Stavanger kom ned til frokost klokken åtte på luksushotellet Cinnamon Lake Side. Det er søsterhotellet til Cinnamon Grand hotell som eksploderte på morgenen i dag.

– Vi satt og spiste frokost da militære kom inn og ba oss om å gå ut i friluft utenfor på hotellområdet, forteller Asbjørn Drengstig (48).

Til tross for at de befant seg bare 400–500 meter fra hotellet der eksplosjonen skjedde, la de ikke merke til noen uvanlige lyder.

Fortsatt er det militære til stede og Drengstig kan høre lyden av militærhelikoptre over hotellet.

Drengstig har jobbet med akvakultur, fiske og rekeoppdrett på Sri Lanka i 20 år. Han har vært der 105 ganger. I påsken kom kone og barn på 15 og 17 år for å feire påsken sammen.

– Det er tragisk det som har skjedd. Jeg har vært med på uroligheter tidligere. Det var mye som skjedde rundt 2009. Men de siste ti årene har det vært stille. Hvis dette eskalerer vil det være veldig trist for landet, sier Drengstig.

Skulle hjem i dag

– Vi skulle dra hjem i dag. Men nå hører jeg at det er portforbud og at flyplassen er stengt. Jeg er ikke redd her jeg her nå, men jeg planlegger en ny retur, sier Drengstig.

Han regner med at familien blir i Colombo eller i Negombo der flyplassen ligger, og hvor han også jobber til vanlig.

– Jeg er ferdig med jobben denne gang, men jeg skal tilbake om to og en halv måned. Jeg må bare følge med på situasjonen utover, sier Drengstig.