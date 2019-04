– Den russiske regjeringen forsøkte å blande seg inn i valgkampen. Takket være Muellers grundige etterforskning vet vi imidlertid at russerne ikke fant noen samarbeidspartnere hverken på Trumps team eller blant andre amerikanere, sa justisminister William Barr på en pressekonferanse torsdag.

Det faktum at ingen amerikanere var involvert i den russiske påvirkningskampanjen er «noe alle amerikanere bør være takknemlig for», sa Barr.

To års granskning

«No Collusion – No Obstruction!» tvitret president Donald Trump torsdag ettermiddag, like før justisminister William Barr skulle møte pressen for å diskutere hva som står i rapporten til spesialetterforsker Robert Mueller.

Barr bekreftet Trumps budskap om at han var uskyldig med de samme ordene: «No collusion».

Mueller har etterforsket mulige forbindelser mellom Trump og hans team, og russiske interesser. Granskningen har tatt nesten to år og har fått svært mye oppmerksomhet i USA.

Rapporten ble overlevert til Barr for fire uker siden. Justisministeren oppsummerte da innholdet i et notat til Kongressen, men ga ikke innsyn i selve dokumentet. I notatet slo Barr fast at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for å konkludere med at Trump har konspirert ulovlig med russerne under valgkampen.

Like etter Barrs pressekonferanse la Trump ut en Game of Thrones-inspirert grafikk på Twitter der det sto «Game Over».

«Frustrert og sint»

Justisministeren har også konkludert med at Trump ikke har hindret rettens gang – såkalt «obstruction of justice». På dette punktet var det Barr og visejustisminister Rod Rosenstein som tok avgjørelsen. I Muellers rapport lot nemlig spesialetterforskeren dette være åpent, og la frem bevis både for og imot.

På pressekonferansen forklarte Barr denne avgjørelsen med at president Trump var i en svært spesiell situasjon og under sterkt press da han tok over som president, med mye spekulasjoner i media.

CARLOS BARRIA / REUTERS

Trump var «frustrert og sint» over etterforskningen og følte den undergravde hans presidentskap, sa Barr. Justisministeren understreket at Det hvite hus likevel samarbeidet med Muellers team og ga dem det materialet de ba om.

Dette betyr at Trump ikke hadde «korrupte hensikter» med å hindre rettens gang, sa Barr.

– Vi går ikke gjennom denne prosessen bare for å samle inn informasjon og kaste den ut i offentligheten, sa Barr, på spørsmål om hvorfor det var ham som hadde tatt avgjørelsen om at Trump ikke var skyldig i hindring av rettens gang.

Justisministeren understreket at det var hans ansvar og privilegium å avgjøre om noe kriminelt hadde skjedd eller ikke.

No Collusion - No Obstruction! pic.twitter.com/diggF8V3hl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2019

Fakta: Fakta om Russland-granskningen * 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. * Under etterforskningen har Muellers team utstedt mer enn 2.800 stevninger til vitneavhør og nesten 500 ransakelsordrer. * Under etterforskningen ansatte Mueller og hans team totalt 19 advokater og fikk også hjelp fra et team bestående av 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre. * Teamet intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som pågikk i 22 måneder. * Mueller-etterforskningen har hatt 13 kontakter med utenlandske regjeringer for å få overlevert bevismateriale i saken. * 22. mars 2019 mottok justisminister William Barr Muellers rapport. * To dager senere offentliggjorde Barr et fire sider langt sammendrag av rapporten. Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at Mueller ikke har funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland. * 18. april blir en sladdet utgave av Muellers fulle rapport offentliggjort og overlevert Kongressen. (Kilde: Justisdepartementets sammendrag av Muellers sluttrapport, AP, AFP)

Sladdet dokument

Rapporten som offentliggjøres i dag er en sladdet versjon. Den vil bli lagt ut på justisdepartementets hjemmeside klokken 17.00 norsk tid, sier Barr. Justisministeren har gitt ordre om at fire typer informasjon skal holdes tilbake: