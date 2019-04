Fattiggutten ble kastet ut fra imamskolen – så ble han YouTube-predikant og terrorleder

42 år gamle Zahran Hashim står midt i en gruppe med maskerte menn. Han selv er den eneste som viser ansiktet på videoen. Over skulderen har han et gevær. Hensikten er å sverge troskap til terrorgruppen Den islamske staten (IS).

Videoen av mennene ble offentliggjort av IS’ propagandakanal, Amaq, tirsdag 23. april, to dager etter terrorangrepet som krevde minst 359 menneskelig og skadet 500 andre på Sri Lanka.

Gruppens tilknytning til IS er ikke fastslått, og heller ikke hvor sterk den eventuell var. Men basert på informasjon som har kommet fra myndighetene og fra mediene, begynner det å danne seg et bilde av terrorgruppen og dens leder.

For radikal for imamskolen

Mens flere av selvmordsbomberne skal ha vært fra middelklassen, og to av dem var sønner av en steinrik krydderkonge, skal lederen Zahran Hashim ha kommet fra beskjedne kår på nordøstsiden av øya.

Han hadde tydeligvis ambisjoner om å bli imam, men var så radikal at han ble kastet ut fra koranskolen han gikk på. Det skriver en mann som sier han kjente ham godt, i en artikkel i den malaysiske nettavisen The Leaders Online.

Fakta: Angrepene på Sri Lanka Om morgenen 1. påskedag ble tre kirker og tre hoteller angrepet av selvmordsbombere på Sri Lanka. Onsdag ble tallet på drepte oppjustert til 359. 45 av disse er barn, ifølge Unicef. I tillegg er rundt 500 såret. I alt ni selvmordsbombere var involvert, hvorav åtte er identifisert, ifølge myndighetene. Minst 58 personer er pågrepet så langt, alle er fra Sri Lanka. Myndighetene mener selvmordsbomberne tilhørte de to små islamistgruppene National Thowheeth Jama'ath (NTJ) og Jammiyathul Millatu Ibrahim, begge lokale. Myndighetene gransker om de fikk hjelp fra IS, som hevder å stå bak angrepene. Statssekretæren i Forsvarsdepartementet, Hemasiri Fernando, trakk seg torsdag. Det er presidenten, Maithripala Sirisena, som også er landets forsvarsminister. Statsminister Ranil Wickremesinghe advarer om at flere mistenkte er på frifot og at det kan komme flere selvmordsangrep. Kilde: NTB og AP

Ambisiøs person med mye karisma

Hashim lot seg ikke stanse av at han ikke fikk avsluttet utdanningen, og dannet sine egne religiøse grupper på Sri Lanka. Han deltok i offentlige debatter og fikk bygget en moské.

– Som mange andre som står bak terrorceller, det jeg i min forskning har kalt entreprenøren, fremstår han som en ambisiøs person, som gjerne har gått gjennom en krise. Den krisen kan kanskje ha vært et element i radikaliseringsprosessen, sier Petter Nesser.

Han er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og en av Norges ledende eksperter på terrorisme.

– Han ser ut til å ha vært karismatisk og imponerte folk ved å snakke flytende arabisk.

Tok med sverd og kølle til debatt

Hashim hadde en konfronterende stil. For tre år siden stilte han seg utenfor lokalene til en rivaliserende sekt og provoserte til bråk. Det motstanderne ikke visste var at Hashim hadde gjemt unna både et sverd og en klubbe. Flere personer skal ha blitt skadet da han tok frem våpnene.

Det radikale budskapet var ikke populært blant folk flest, sier muslimer som kjente ham og gruppen hans.

– De forsøkte å bli akseptert i lokalsamfunnet, men de mislyktes, sier K M Akram, en av innbyggerne til Asia Times.

Han havnet på indernes radar

Hashim satset på Internett og sendte ut nyheter om IS’ aktiviteter i Syria og andre steder på morsmålet tamilsk. Han sendte også ut videoer med talene sine på Youtube.

– Han ser ut til å ha tatt kontakt med andre organiserte miljøer og reist til andre land, sier Nesser.

Zahran Hashims navn dukker opp i etterforskningen av en indisk gruppe som i 2016 sendte 21 unge menn og kvinner til en IS-gruppe som er aktiv i Afghanistan.

Da inderne raidet cellen, fant de CD-er med Hashims videoer. Telefondata avslørte telefonsamtaler mellom Hashim og IS-medlemmer i Afghanistan og Bangladesh, ifølge Asia Times.

India ga Sri Lanka det de trengte, men ingen fulgte opp

Inderne etterforsket Hashim og miljøet rundt ham i flere måneder. Den 4. og 11. april delte de etterretningsopplysningene om Hashim og gruppen National Tawhid Jamath med Sri Lanka.

Inderne overleverte opplysninger om gruppens medlemmer og telefonnumre. De mente gruppen hadde samlet mengder med eksplosiver og detonatorer. Hundre kilo sprengstoff ble funnet under en razzia i Sri Lanka i januar i år og mistanken ble rettet mot IS.

Men oppfølgingen fra sikkerhetsmyndighetene i Sri Lanka ser ut til å ha vært svært mangelfull.

Opplysningene ble ikke delt med relevante ledere og sikkerhetsorganer, og ingenting ble gjort for å sikre kirkene som var mål for terroren.

Kvinne sprengte seg foran sine to barn. Alle ble drept.

Gjennomføringen av terrorangrepet tyder på at gruppens medlemmer har vært meget radikaliserte. Åtte av dem sprengte seg selv i tilknytning til angrepene på flere kirker og hoteller. To av dem skal altså ha vært arvingene til en krydderkonge med en milliardformue.

Like etter terrorangrepet gikk den niende bomben av. Den som sprengte seg selv skal ha vært kona til en rikmannssønnene.

Med seg i døden skal hun ha tatt med seg flere politimenn og to av sine barn, skriver The New York Times.

– Dette er enda et eksempel på at med ensidig påvirkning fra en ekstrem ideologi, så kan folk fra alle samfunnslag bli svært radikaliserte, sier Nesser.