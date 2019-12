Andreas Hillergren / TT NYHETSBYRÅN

Eirin Mikkelsen (43) er fra Fyllingsdalen i Bergen. Hun jobber skift i Nordsjøen og hadde nylig kommet tilbake til kjæresten sin i Landskrona da de ved 16-tiden på julaften gikk til en pub for å spise julemiddag.

To timer senere forlot de puben. Klokken var ca. 18 da kjæresteparet ifølge Aftonbladets opplysninger gikk til en venn som bor sentralt i Landskrona.

Den siste observasjonen av Mikkelsen er julaften klokken 23. Da befant hun seg ved havnen i Landskrona, nærmere bestemt ved Skeppsbron der anløpshavnen til rutebåtene som går til øya Ven i Øresund, befinner seg.

– Det er opplysninger vi er ganske sikre på, både posisjonen og tidsangivelsen, sier etterforskningsleder Kent Persson ved Helsingborg-politiets seksjon for grove forbrytelser.

Anders Bjurö/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge Aftonbladet, som har snakket med en av kjærestens venner, skal Mikkelsen ha gått litt foran kjæresten sin da de nærmet seg havnen.

– Hun skal ha gått foran ham i retning Skeppsbron der Venbåtarna legger til. Der skal hun ha hoppet over en grind mot båtene. Da skal kjæresten hennes ha mistet henne av syne, forteller han til avisen.

Først klokken 12.01 dagen etterpå ble hun meldt savnet. Da hadde det gått rundt 13 timer. Verdifull tid gikk tapt.

– Jeg kan bekrefte at tidspunktene er slik du sier, men ønsker ikke kommentere ytterligere, sier Persson.

I tillegg gikk det ytterligere flere timer før det ble igangsatt søk i sjøen.

Andreas Hillergren / TT NYHETSBYRÅN

Flere medier har sitert politiet på at de mistenker at Mikkelsen er blitt bortført, men det finnes ingen bevis eller spor som tyder på at det er noe slikt som er skjedd.

– Vi har ikke noe åsted eller funn som tilsier at vi står overfor et drap eller voldshandling. Men i og med at vi mener at vi står overfor en kriminell handling, er saken registrert slik for at politiet skal ha mulighet til å foreta handlinger som for eksempel å beslaglegge mobiltelefonen hennes, sier etterforskningslederen til Aftenposten.

Avsluttet søk i sjøen

Politiet har beslaglagt Mikkelsens mobiltelefon for å analysere den. Telefonen ble funnet på en adresse hvor hun hadde oppholdt seg. Persson ønsker ikke å si noe om hvorvidt politiet har gjort funn på telefonen som kan bidra til å løse saken.

Politiet har oppfordret publikum til å kontakte politiet om observasjoner eller opplysninger de måtte ha om kjæresteparets bevegelser, eller om annet som kan ha betydning for saken.

Anders Bjurö/TT / TT NYHETSBYRÅN

Dykkere har søkt i havnebassenget og 50 meter ut i Øresund, men har ikke funnet noe som blir satt i forbindelse med Mikkelsen. Frivillige mannskaper fortsatte søndag å søke i sjøkanten for å finne spor etter kvinnen. Men en pressetalsmann i politiet sier til svenske medier at politiets søk er avsluttet.

– Vi har ingenting å gå på, sier pressetalsmannen.

Flere muligheter

Men det betyr ikke at politiet ikke har noe å jobbe med. I tillegg til eventuelle nye vitneavhør og mulige tips fra publikum har politiet adgang til annet materiale som kan kaste lys over Mikkelsens forsvinning.

– Vi jobber nå med å innhente observasjoner som er fanget inn av overvåkingskameraer i området. Det kan gi oss relevant informasjon, sier Persson til Aftenposten.

Politiet vil sikre opptak som er gjort av kameraer både nede ved havnen og eventuelt langs den ruten Mikkelsen har gått. Slike observasjoner gir sikre posisjonsangivelser og er som regel gjort med nøyaktig tidsangivelse.

Opptak fra overvåkingskameraer kan brukes til å bekrefte vitneopplysninger og annet bevismateriale som etterforskerne måtte sitte med. I tillegg kan det åpne for å identifisere flere mulige beviskilder, som for eksempel personer og kjøretøyer som eventuelt vises på opptakene.