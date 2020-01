Satelittbildene viser at flere bygninger på militærbasen i Anbar-provinsen er hardt rammet etter Irans angrep natt til onsdag.

Minst fem bygninger ved basen er tilnærmet ødelagt, viser satelittbildene.

Mellom klokken 1.45 og klokken 2.15 ble to militærbaser truffet av 22 raketter. 17 av disse var rettet mot Ain al-Assad. Rakettangrepet var et hevnangrep etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag.

Kort tid etter angrepet meldte USAs president Donald Trump på Twitter at «alt står bra til».

Planet Labs Inc. / Middlebury Institute of International Studies via Reuters / NTB scanpix

Så langt har det ikke kommet meldinger om at noen har omkommet som følge av angrepet mot militærbasen i Anbar-provinsen. Det er heller ikke meldt om at noen er blitt såret etter angrepene mot Ain al-Asad-basen eller basen i Arbil.

Iran hadde også på forhånd varslet om at de ville angripe to amerikanske militærbaser i Irak, men hadde ikke opplyst om hvilke baser som ville bli angrepet. Noe som ga soldatene ved basene tid til å gå i dekning i tilfluktsrom ved basene.

– Vi mottok en offisiell muntlig beskjed fra Iran om at det iranske svaret på likvideringen av Qasem Soleimani var begynt eller ville begynne om kort tid, og at angrepet ville begrense seg til steder der det befant seg amerikanske styrker i Irak, men uten at disse ble spesifisert, heter det i en kunngjøring fra Iraks president Adel Abdul-Mahdis kontor.

Norge var også blant landene som ble varslet på forhånd.

– Det var et presisjonsangrep mot den amerikanske delen av anlegget, sa statsminister Erna Solberg onsdag.

Analytiker: Angrepet ble utført med stor presisjon

David Schmerler, som driver med analyse for forskningsinstituttet Middlebury, har analysert satelittbildene. Han mener mye tyder på at Irans angrep er blitt utført med stor presisjon. Han er derimot usikker på om bygningene som ble rammet, ble utpekt som mål for å unngå tap av menneskeliv.

– Det ser ut som at de rammede bygningene ble brukt til å oppbevere fly og helikoptre, sier Schmerler til NPR.

– Det er andre bygninger ved Ain al-Asad-basen hvor personell ville ha oppholdt seg, så det er mulig Iran ikke ønsket å ramme disse, legger han til.

Det er så langt ikke kommet opplysninger om hva bygningene som ble rammet er blitt brukt til.