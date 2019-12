For tredje gang i historien stilles en amerikansk president for riksrett. Men hva skjer nå?

Natt til torsdag norsk tid ble Trump del av et sjeldent selskap. Da ble han den tredje amerikanske presidenten i historien som stilles for riksrett.

Det skjedde etter en avstemning i Representantenes hus. I løpet av seansen i Kongressens nedre kammer ble Trump tiltalt for maktmisbruk og hindring av en kongressgranskning.

Samtidig som debatten raste mot Trump, var presidenten selv på et valgkamparrangement. Fra scenen gikk han hardt ut mot prosessen.

– I kveld forsøker representantene i Representantenes hus å annullere stemmene til titusenvis av patriotiske amerikanere, sa Trump til de fremmøtte.

Men hva skjer nå? Noe vet vi. Annet er usikkert. Her er en gjennomgang av det viktigste du bør vite.

Går Trumps presidenttid mot slutten?

Gjennom historien er det kun Andrew Johnson (1868) og Bill Clinton (1998) som har opplevd det Trump nå gjør. Ingen av dem ble fjernet som president.

Og det er fortsatt langt frem dit for Trump.

Den amerikanske kongressen består av to kamre: Representantenes hus kalles det nedre kammeret, mens Senatet er det øvre.

Nå som Trump er tiltalt i Representantenes hus, flyttes saken videre til Senatet. Det er der han faktisk kan bli dømt og strippet for presidentvervet.

Men der førstnevnte kammer har en overvekt av demokratiske representanter, er det republikanerne som har flest stemmer i sistnevnte.

Under avstemningen i Representantenes hus natt til torsdag var det ingen republikanere som stemte for å tiltale Trump.

Doug Mills / AP / NTB scanpix

Hva skjer nå?

Tidslinjen er ikke helt spikret, men trolig kommer saken opp i Senatet i januar. En kunngjøring av dato er ventet raskt.

Imidlertid ble det i løpet av natten skapt usikkerhet rundt timingen. Da antydet Nancy Pelosi, lederen i Representantenes hus, at det kan bli aktuelt å vente med å sende saken videre til Senatet. New York Times skriver at strategien bak det er å legge press på Senatet om utformingen av vilkårene for riksrettssaken.

Senatet må følge visse fastsatte spilleregler, men kan utvise skjønn rundt mye av sakens utforming. Dette bestemmes av et flertall i Senatet.

Hvor grundig bevis vil bli vurdert, og hvilke vitner som faktisk vil bli kalt inn, fremstår derfor som åpne spørsmål.

Flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell og mindretallsleder Charles E. Schumer vil trolig forsøke å inngå et kompromiss for å unngå en dramatisk dragkamp. Det skriver Washington Post.

Uenigheten gjelder spesielt hvilke vitner som skal kalles inn. Schumer vil kalle inn personer som har jobbet tett på Trump, som stabssjef Mick Mulvaney og tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton. Mens McConnell egentlig ikke ønsker noen vitner i det hele tatt, ifølge avisen.

Uansett kreves to tredjedels flertall blant Senatets 100 medlemmer for å fjerne Trump som president. Det er lite sannsynlig at det skjer.

Senatsleder McConell uttalte nylig at det er «ingen sjanse» for at Trump blir fjernet som president.

Library of Congress / NTB scanpix

Er Trump skadet?

At riksrettssaker er så sjeldne, indikerer alvorlighetsgraden. Under debatten natt til torsdag ble det brukt sterke virkemidler for å sette ord på nettopp dét.

Men det var fra demokratiske representanter. Og nettopp dét er en faktor som gjør at det ikke nødvendigvis er åpenbart at dette virkelig vil skade Trump inn mot presidentvalget i 2020.

Trump har helt siden han stilte som kandidat før valget i 2016, hatt sterke tilhengere og sterke motstandere. Flere eksperter har stilt spørsmålet om denne saken i praksis bare vil forsterke dette.

«Han er blitt den mest polariserende skikkelsen i et land som putrer i giftig politikk», skriver Peter Baker i New York Times i en nyhetsanalyse.

I en analyse for The Guardian skriver David Smith at nattens avgjørelse gir tilfredsstillelse for Trumps kritikere, «som å se en bølle bli gitt en blodig nese», men at det er langt fra sikkert at Trump faktisk vil lide.