Trudeau: – Flyet ble skutt ned av iransk missil

– Vi har etterretningsinformasjon fra ulike kilder, inkludert våre egne og allierte etterretningstjenester, som indikerer at flyet ble skutt ned av en iransk bakke-til-luft-missil, sier Canadas statsminister Justin Trudeau på en pressekonferanse torsdag kveld, norsk tid.

Han sier også at informasjonen peker på at nedskytingen kan ha vært en feiltagelse, men at det trengs en grundigere etterforskning før man kan konkludere.

Foreløpige tall forteller at det var 82 iranere, 63 canadiere, 11 ukrainere, ti svensker, fire afghanere, tre briter og tre tyskere om bord. En opptelling viser at det blant dem var 29 personer født i 2002 eller senere.

Trudeau sier hans regjering ikke vil hvile før man får åpenhet om etterforskningen, plassert ansvaret og oppnådd rettferdighet.

– Men det er for tidlig å tildele noen skyld for flystyrten eller å trekke noen konklusjoner, sier Trudeau.

Fakta: Flystyrten i Iran Klokken 06.10 lokal tid 8. januar 2020 tok Ukraine International Airlines (UIA) flyvning PS752 av fra Teheran Imam Khomeini internasjonale flyplass i Iran, melder flyselskapet i en pressemelding. Et par minutter etter avgang forsvant flyet fra radaren. Ifølge Flightradar24 hadde flyet da en hastighet på 275 knop og en høyde på 7925 fot, tilsvarende 2415 meter. Flyet, som var på vei til Kiev, kræsjet i bakken omtrent ti kilometer fra flyplassen. Alle som var om bord omkom. Flere rapporter tyder på at flyet var i ferd med å snu og returnere til flyplassen. Flyet styrtet 4–5 timer etter at Iran avfyrte missiler mot amerikanske baser i Irak.

Etterretningstjenestene peker på Iran

Flere medier meldte torsdag at vestlige etterretningstjenester føler seg sikre på at Iran skjøt ned flyet.

Blant annet siterte The New York Times og CBS News anonyme myndighetspersoner. De anonyme kildene hevder at amerikanske myndigheter føler seg sikre på at Iran sto bak flykræsjen.

Newsweek viser til to høytstående etterretningskilder i USA og en irakisk etterretningskilde, som alle kommer med lignende opplysninger.

Teorien er basert på analyser av data fra satellitter, radar og elektroniske spor som ble rutinemessing samlet inn av amerikansk militære og etterretning, skriver CNN.

Samme dag som ulykken inntraff skal amerikanerne ha fanget opp iranske radarsignaler som siktet seg inn på flyet før det ble skutt ned, skriver CNN. De brukte så en dag til på å bekrefte informasjonen.

En anonym myndighetsperson sier til nyhetsbyrået Reuters at amerikanske satellitter fanget opp avfyringen av to missiler kort tid før flyet kræsjet.

– Slike rykter er ulogiske

USAs president, Donald Trump, sier han har hatt mistanker om at flyet ikke kræsjet på grunn av mekanisk svikt, og antydet at «noen på den andre siden kan ha gjort en feil».

Lederen for Irans sivile luftfartsorganisasjon avviser en nedskytning.

– Vitenskapelig sett er det umulig at et missil traff det ukrainske flyet, og slike rykter er ulogiske, sier han til den iranske nyhetskanalen ISNA.

Iran har sendt en invitasjon via Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) til den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) om å la USA delta i etterforskningen, opplyser to anonyme kilder til The New York Times.

CNN skriver at europeiske sikkerhetskilder mener rapportene om en nedskyting er troverdige.

Britene har sett «svært urovekkende» meldinger

Sky News får opplyst fra en kilde i den britiske regjeringen at det har fått «svært urovekkende» meldinger om flystyrten, og at disse meldingene sjekkes ut.

– Statsministeren ønsker full åpenhet rundt etterforskningen, sier en talsperson for Storbritannias statsminister Boris Johnson torsdag.

Uttalelsen kom etter at Johnson hadde diskutert flystyrten med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Jeg skal ikke spekulere i dette, men meldingene vi har sett er svært urovekkende og vi sjekker dem umiddelbart, sier talspersonen til nyhetsbyrået PA.

Svenskene har ingen problemer med iransk etterforskning

Sveriges utenriksminister, Anne Linde, sier til CNN at ingenting utelukkes når det gjelder etterforskningen av flyulykken, hvor ti svensker omkom. Iran har invitert Sverige til å delta i etterforskningen.

Linde sier videre at hun ikke synes det er problematisk at Iran leder etterforskningen.

– Det er i tråd med internasjonale regler ettersom flyet kræsjet i Teheran. Vi stoler på at iranske myndigheter er transparente og gir alle ekspertene fra ulike land muligheten til å sjekke bevisene. Vi har ingen grunn til å tvile på noe på nåværende tidspunkt, sier hun til CNN.

Mistenker russiskprodusert missil

Også ukrainske myndigheter ser nærmere på rapportene om at flyet ble skutt ned, skriver The New York Times.

Oleksiy Danilov, som er sekretær ved Ukrainas nasjonale sikkerhetsrådet, sier at myndighetene i landet etterforsker rapporter om at det er blitt funnet rester etter en russiskprodusert Tor-missil, som blir brukt av Iran. Restene skal ha blitt funnet i nærheten av stedet hvor flyet gikk ned.

Til tross for rapportene, vil ikke Danilov utelukke andre muligheter for at flyet gikk ned.

Ifølge Sky News har en ukrainsk myndighetsperson sagt at flyet kan ha blitt skutt ned av en antiluftskytsrakett.

Ukrainas president Zelenskyj snakket torsdag med Irans president Hassan Rouhani, som skal ha lovet ukrainske eksperter full tilgang til etterforskningen.

– Fly går ikke ned på den måten

Jeff Guzzetti, som nylig ledet det amerikanske luftfartstilsynets avdeling som håndterer ulykker, sier til The Washington Post at video av flyet som går ned, bilder fra området hvor flyet gikk ned og andre bevis tyder på at flyet ble skutt ned.

– Jeg vet ikke om flyet gikk ned som følge av en bombe eller en missil, men fly går ikke ned på den måten, sier Guzzetti.

Han legger derimot til at det fortsatt er mye som er uklart, og at det kan komme bevis som gjør at han endrer mening.