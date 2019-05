Trump og Putin diskuterte Venezuela

De to presidentene var også inne på en rekke andre temaer, som handel, Nord-Korea og situasjonen i Ukraina, ifølge Trumps talsperson Sarah Sanders.

President Putins talsperson Dmitrij Peskov anslår at samtalen varte i nesten halvannen time.

Om Venezuela sa Trump at han og Putin er skjønt enige om at målet er en fredelig slutt på krisen. Russland støtter Venezuelas president Nicolás Maduro, mens USA gjentatte ganger har truet med militærintervensjon.

Egen framtid

USA mener landets rettmessige president er den 35 år gamle opposisjonslederen Juan Guaidó, som denne uka oppfordret hæren til å velte Maduro. Det har ikke skjedd.

I sin beskrivelse av samtalen, sier Peskov at Putin understreket behovet for å respektere venezuelanernes rett til å avgjøre sin egen framtid.

Innblanding i interne anliggender og forsøk på å bruke makt for å oppnå regimeendring i Caracas, undergraver mulighetene for en politisk løsning på krisen, skal Putin ha sagt til Trump.

Sult

Den amerikanske presidenten oppsummerer det på følgende måte:

– Han er ikke i det hele tatt ute etter å involvere seg i Venezuela, bortsett fra at han vil at noe positivt skal skje for Venezuela.

– Og jeg har det på samme måte. Vi vil få inn noe humanitær hjelp. Akkurat nå sulter folk, sier Trump.

Trump gjorde det klart overfor Putin at «USA står sammen med det venezuelanske folk, ifølge Sanders.

Atomavtale

Putin og Trump diskuterte også atomavtaler, «både nye og utvidede» og muligheten for å involvere Kina i slike samtaler, opplyser Sanders.

– Vi snakket om en atomavtale hvor vi produserer mindre og de produserer mindre, sier Trump og legger til at USA «kanskje kvitter» seg med våpen som de har, skriver Reuters.

Ifølge Trump har Kina under handelssamtalene tydelig uttrykt at det kan være aktuelt for dem å bli med på en avtale med USA og Russland om å legge et tak på antall atomvåpen.

– Jeg tror vi kommer til starte opp noe om veldig kort tid mellom Russland og oss, og jeg tror Kina vil bli inkludert underveis. Vi kommer til å snakke om ikke-spredning av atomvåpen, og vi kommer til å snakke om kjernekraft av noe slag. Jeg tror det blir veldig omfattende, sier Trump, som har kalt samtalen med Putin for «lang og god».