Spanias ekskonge Juan Carlos går i eksil

Spanias tidligere konge Juan Carlos har besluttet å flytte fra Spania. Det går frem av en uttalelse fra kongehuset gjengitt av TV-kanalen RTVE, ifølge Reuters.

Spanias tidligere konge Juan Carlos. Esteban Felix / AP

NTB

3. aug. 2020 18:33 Sist oppdatert 9 minutter siden

I juni ga Spanias øverste domstol grønt lys for etterforskning av den tidligere kongen.

En kontrakt med Saudi-Arabia om bygging av høyhastighetsjernbane mellom Mekka og Medina står sentralt i saken.

I kraft av å være konge, hadde han juridisk immunitet frem til han abdiserte i 2014.

Les også Etterforsker Spanias eks-konge for korrupsjon

Så langt er det ikke kjent hvor ekskongen reiser. Kongehuset offentliggjorde mandag et brev fra Juan Carlos til sønnen kong Felipe VI.

– Jeg informerer om min beslutning om å flytte ut av Spania i denne perioden, heter det i brevet.

Statsminister Pedro Sánchez omtalte nylig utviklingen i saken og etterforskningen av den tidligere kongen og kalte saken bekymringsfull.

Saken granskes også i Sveits, og spanske medier har offentliggjort opplysninger fra den sveitsiske etterforskningen der det går frem at Juan Carlos skal ha mottatt millioner av euro fra Saudi-Arabias avdøde kong Abdullah.

Juan Carlos anklages også for å ha overført et stort beløp til en forbindelse, noe etterforskerne vurderer som et mulig forsøk på å skjule pengene fra myndighetene.

Ekskongen har gjennom sin advokat så langt avvist å kommentere saken.

Mistenkt for å ha gjemt unna penger

I 2011 fikk spanske entreprenører store kontrakter på bygging av hurtigtogsforbindelsen mellom Saudi-Arabias hellige byer Mekka og Medina. Kontraktene var på 6,7 milliarder euro.

I 2018 etterforsket spansk politi om daværende kong Juan Carlos fikk ulovlige kommisjoner for å hjelpe de spanske bedriftene. Men i og med at han på tidspunktet betalingene skal ha blitt gjort var regjerende konge, var han immun mot straffeforfølgelse.

I juni 2020 sendte høyesterett ut en pressemelding om at den tidligere kongen skal etterforskes allikevel. Nye opplysninger tyder på at han har gjemt unna penger i årene etter at han abdiserte i 2014. Det kan han straffes for, om han finnes skyldig, skriver avisen el Pais.

Da han overlot tronen til sin sønn, mistet han samtidig immuniteten mot straffeforfølgelse.

Kongen kom i påtalemyndighetens søkelys da de etterforsket den tidligere politisjefen José Manuel Villarejo. Han sitter nå i varetekt, siktet for en lang rekke ulovlige finansielle operasjoner han skal ha gjort for rike spanjoler.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding