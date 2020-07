Kraftig jordskjelv utenfor Papua Ny- Guinea

Et kraftig jordskjelv har rammet utenfor kysten av Papua Ny-Guinea og det er sendt ut tsunamivarsel.

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret hadde skjelvet en styrke på 6,9, og episenteret var nord for Kokoda, på 85 kilometers dyp.

Varslingssenteret i Stillehavet for tsunamier opplyser at det kan være fare for tsunami i 300 kilometers omkrets av episenteret, noe som ville inkludere østkysten av Papua Ny-Guinea.