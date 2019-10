Svensk lokalpolitiker avslørt som menneskesmugler: – Jeg vil ha penger

Svensk politi har startet etterforskning av kommunepolitikeren Rashad Alasaad fra Ljungby, etter at den svenske avisen Expressen avslørte at 27-åringen skal ha smuglet flere flyktninger og migranter til Sverige.

Aalsaad representerer Sosialdemokratene og er vararepresentant i kommunestyret i Ljungby i Kronobergs län i Småland. Politiet mistenker nå lokalpolitikeren for ulike grader av menneskesmugling.

Brukte datterens pass til menneskesmugling

Med skjult kamera avslørte Expressen at lokalpolitikeren Alasaad også jobbet som menneskesmugler. Under et falskt navn reklamerte han på Facebook i sommer og tilbød seg å smugle flyktninger fra Hellas til Sverige ved hjelp av lånte pass.

Ifølge Expressen ble den falske Facebook-kontoen aktivert for tre måneder siden. Der kaller han seg «Ahmad», som er aktiv på grupper for flyktninger.

I en annonse på en av disse gruppene skriver han at ved hjelp av datterens pass, så har han hentet to jenter fra Hellas og tatt de med til Sverige.

Ved bruk av en falsk Facebook-konto opprettet den svenske avisen kontakt med «Ahmad», som da gir uttrykk for at han «har en god posisjon i Sverige».

Pris for barn: 20.000

Expressens journalister utgir seg for å være tre syriske flyktningfamilier som er i Athen, men ønsker å bli smuglet til Sverige.

Menneskesmugleren forteller at prisen er 20.000 kroner pr. barn og 30.000 kroner pr. voksen.

Etter hvert blir et møte på øya Kreta avtalt. Først da får journalistene telefonnummeret, som viser seg å tilhøre Rashad Alasaad.

Under et møte på den greske øya med journalister fra Expressen, som på dette tidspunktet utgir seg for å være syriske flyktninger, forklarer 27-åringen at han i første omgang kun kan frakte barna til Sverige. De voksne må vente.

Lokalpolitikeren er ikke klar over at møtet dokumenteres av skjulte kameraer. Han blir spurt om han har smuglet andre familier tidligere.

– Ja, jeg har fått hele familier ut. Jeg har fått mange mennesker ut. Det er ikke vanskelig i det hele tatt. Ikke bemyre deg. Alt vil være i orden, sier han.

– Jeg vil ha penger

Han forteller at han har vært i Sverige i fem og et halvt år. Ifølge svenske registre fikk Alasaad permanent oppholdstillatelse i Sverige i mai 2014.

Under møtet forteller han også hvorfor han smugler flyktninger og migranter til Sverige:

– La meg fortelle deg hvorfor jeg gjør det. For å være ærlig med deg, er hovedårsaken penger. Jeg vil ha penger.

Konfrontert med det skjulte videoopptaket i Sverige, bekrefter Alasaad at det er ham som er på opptakene. Han sier at han umiddelbart vil frasi seg alle politiske verv. Alsaad har også valgt å gå ut av Sosialdemokratene.

Svensk politi etterforsker nå hvor mange mennesker lokalpolitikeren kan ha smuglet til Sverige.

– Vi vil be om passasjerlister for å se hvor mange ganger han har reist ut og inn av landet, sier Ulf Haugen fra det svenske grensepolitiet til Expressen.