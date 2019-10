NYT: Trump skal ha presset Australias statsminister til å bidra mot Russland-granskingen

Det melder avisen New York Times, som har snakket med to offentlig ansatte med kjennskap til innholdet i samtalen mellom presidenten og Morrison. Ifølge de to var samtalen et nytt eksempel på at USAs president utnytter diplomatiet til mulig personlig vinning.

Det amerikanske justisdepartementet bekrefter mandag at presidenten har snakket med statsministeren i Australia og flere andre statsledere, men sier det skjedde på vegne av og etter forespørsel fra USAs justisminister William Barr.

Gransker gransking

– På justisminister Barrs anmodning har presidenten kontaktet andre land for å be dem om å introdusere justisministeren og herr Durham for passende tjenestemenn, sier departementets talsperson Kerri Kupec.

Statsadvokat John Durham leder etterforskningen av spesialetterforsker Robert Muellers Russland-granskning og skal være på jakt etter bakgrunnen for at den kom i gang.

Scott Morrisons kontor bekrefter samtalen med Trump og sier at Australias regjering alltid er beredt til å hjelpe og samarbeide og bidra til å kaste lys over saker som er under etterforskning.

– Statsministeren bekreftet atter en gang denne innstillingen i samtalen med presidenten, heter det i uttalelsen.

Ønsker å sverte

Ifølge kildene til New York Times ba Trump om mer enn en introduksjon. Han ba om hjelp til å samle informasjon til etterforskningen av Russland-granskingen. Mueller-etterforskningen kastet mørke skygger over Trumps administrasjon i over to år og har flere ganger blitt referert til som «heksejakt» av en rasende president.

Ifølge avisen håper Trump å sverte Mueller-granskingen. Svært få har tilgang til samtalen mellom ham og Morrison. Ifølge en av kildene skal det ha blitt tatt en uvanlig avgjørelse i etterkant som gjør at kun noen få rådgivere har tilgang til utskriften av dialogen med den australske statsministeren.

Dette har mange likhetstrekk med samtalen i juli der Trump snakket med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj. Representantenes hus har i etterkant åpnet riksrettsprosess mot Trump fordi utskrifter av samtaler antyder at Trump forsøkte å overtale Zelenskyj til å åpne etterforskning av Trumps motstander Joe Biden.

Ber om mye

Ved å be Australia om å informasjon rundt Russland-granskingen, ville Trump ha bedt om ganske mye.

Det var en australsk diplomat som tipset FBI om mulig russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, da diplomaten fortalte at president Donald Trumps kampanjerådgiver George Papadopoulos hadde sagt at Russland satt på tusenvis av eposter som ville ydmyke Demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Diplomaten Alexander Downer var landets toppdiplomat i Storbritannia.

Mueller-rapporten, som ble offentliggjort i april, avdekket ikke samarbeid mellom russere og Trumps valgkampstab, men beskriver inngående at Trump ti ganger forsøkte å hindre etterforskningen. Åå grunn av etterforskernes mandat ble det imidlertid ikke konkludert med at Trump har gjort noe straffbart. Mueller har i ettertid sagt at Trump vil kunne siktes når han ikke er president lenger.