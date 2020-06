Gatekamper og plyndring i Stuttgart

Flere politifolk er skadet og butikker er smadret og plyndret, etter at flere gjenger skal ha angrepet politiet i sentrum av Stuttgart natt til søndag.

Urolighetene startet ved midnatt, ifølge avisen Bild. Unge menn kastet stein og flasker mot politipatruljer og butikker.

– Situasjonen er fullstendig ute av kontroll, opplyste en talsperson for politiet.

– Det hele har utviklet seg til reelle gatekamper, uttalte politiet videre. Først ved 03-tiden natt til søndag roet situasjonen seg, melder Deutsche Welle.

Narkokontroll kan ha utløst opprøret

Bilder og video i sosiale medier viser unge menn som kaster stein og flasker mot politiet og plyndrer butikker i sentrum av Stuttgart. De fleste var maskert med finlandshetter eller dekket til ansiktene sine på andre måter.

Ifølge Stuttgarter Zeitung skal rundt 50 politibiler ha vært i sentrum og to politihelikoptre ha vært i bruk for å følge etter gjengene som laget bråk. Avisen skriver at politiet skal ha blitt overrasket av at rundt 500 demonstranter samlet seg i sentrum rundt midnatt. På et tidspunkt skal over 200 polititjenestemenn ha blitt kalt ut i sentrumsgatene. Rundt 20 personer er pågrepet.

Politiet kunne tidlig søndag morgen ikke opplyse om bakgrunnen for urolighetene. Det skal også forrige helg ha vært sammenstøt mellom ungdommer og politi i Baden-Württenbergs delstatshovedstad sørvest i Tyskland, men ikke med samme omfang som natt til søndag.

Klokken 10 søndag skriver lokalavisen at en politikontroll sent lørdag kan ha utløst bråket. En narkotikaaksjon mot et miljø som pleier å oppholde seg i sentrum av Stuttgart, skal ha utløst aggresjon mot politiets tjenestemenn, som så eskalerte til opptøyer, skriver Stuttgarter Zeitung søndag.

Christine Uyanik/REUTERS/NTB-Scanpix

Ich bin schockiert von dem Ausbruch an Gewalt, von den Angriffen auf die Polizei & den Zerstörungen in unserer Stadt. Das ist ein trauriger Sonntag für Stuttgart.



Wir analysieren das Geschehen sorgfältig. Eines muss klar sein:Es darf keine rechtsfreien Räume in Stuttgart geben. https://t.co/VY7167BjI2 — Fritz Kuhn (@FritzKuhn1) June 21, 2020

Ordfører: – Sjokkert

Det er uklart hvor store skadene er og hvor mye som er stjålet fra butikkene som ble plyndret

– Jeg er sjokkert over volden, angrepene på politiet og ødeleggelsene i byen vår, skriver Stuttgart-ordfører Fritz Kuhn på Twitter.

– Det er en trist søndag for Stuttgart, avslutter han.