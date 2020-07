Australske myndigheter har startet en rettslig etterforskning etter anklager om at et nytt koronautbrudd i Melbourne knyttes til karantenehotell i hovedstaden.

Utbruddet skal ha blitt utløst av at noen midlertidig hotellansatte ikke fulgte regelverket. De skal blant annet ha hatt sex med personer som var i karantene på hotellet, og opplæringen de fikk i smittevern skal ha vært for dårlig, ifølge CNN.

Daniel Andrews, guvernør i staten Victoria, kunngjorde torsdag at regjeringen vil gi tre millioner dollar i støtte til etterforskningen.

– Det er tydelig at det som har skjedd her er helt uakseptabelt, og vi trenger å vite nøyaktig hva som har skjedd, sier han i forbindelse med kunngjøringen.

Strenge grensekontroller

Hotellene som er i søkelyset ble brukt til å holde personer ankommet fra utlandet i karantene i 14 dager. Det er en del av landets strenge grensekontroll for å hindre spredning av koronaviruset. Bare australske innbyggere og fastboende har tillatelse til å komme inn i landet, med noen få unntak.

Ifølge den australske rikskringkasteren ABC knyttes 31 smittetilfeller til Melbournes Stamford Plaza hotel, mens andre tilfeller er blitt knyttet til Rydges on Swanston hotel, som også ligger i hovedstaden.

Stenger ned deler av Melbourne

De påståtte bruddene på smittevernreglene skal handle om at ansatte fikk for lite opplæring i smittevern, og at noen av dem hadde sex med gjester i karantene. Myndighetene har ikke bekreftet påstandene, men sier til CNN at «det er to tilfeller hvor det ser ut som det har vært klare brudd, med betydelige konsekvenser».

Det nye utbruddet av koronavirus har ført til at myndighetene igjen har stengt ned deler av Melbourne. Onsdag denne uken ble det rapportert om 73 nye tilfeller i staten.

Totalt i Australia er 8001 bekreftet smittet, og 104 er registrert døde som følge av kronaviruset.